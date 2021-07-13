O Jogo'nun haberine göre Galatasaray, Benfica'ya Gedson Fernandes için son olarak 10 milyon satın alma opsiyonuyla birlikte 2 milyon Euro'luk bir kiralama teklifi sunmuştu. Haberde Fatih Terim ile Rui Costa'nın yakın ilişkileri hatırlatılmıştı.