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Galatasaray'da son dakika transfer haberleri!

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray'da gözler transfere dönmüş durumda! Gedson Fernandes, Nicolae Stanciu ve Patrick van Aanholt konusunda sıcak gelişmeler yaşanırken yolların ayrılmak istendiği Radamel Falcao'ya da Suudi Arabistan'dan teklif geldi

12.07.2021 - 10:49 | Güncelleme: FUTBOL

  • 21-22 Temmuz'da PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray'da gözler transfere dönmüş durumda. Üç gün sonra UEFA'ya kadro bildirimi yapacak olan sarı-kırmızılılar, bu tarihe kadar sol bek ve orta saha transferlerinden en azından birini tamamlamak istiyor.

  • Transfer çalışmaları Fatih Terim'in raporu doğrultusunda büyük titizlikle devam ederken sarı-kırmızılılardan ayrılacak oyuncular konusunda da gelişmeler yaşanıyor.

     

  • FALCAO'YA TALİP VAR

     

    Galatasaray'ın iki sezon önce büyük umutlarla renklerine bağladığı Radamel Falcao'ya transfer teklifi var!

     

  • Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre Al-Ittihad, Kolombiyalı yıldız için devreye girdi. Al-Nassr'ın Talisca ve Aboubakar'ı, Al-Hilal'in Moussa Marega'yı transfer etmesi sonrasında ezeli rekabette dünyaca ünlü bir yıldızı renklerine bağlamak istediği belirtildi.

  • Radamel Falcao'nun bu yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı kaydedilirken tek ilginin Suudi Arabistan kulübü tarafından gösterilmediğinin de altı çizildi.

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