21-22 Temmuz'da PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray'da gözler transfere dönmüş durumda. Üç gün sonra UEFA'ya kadro bildirimi yapacak olan sarı-kırmızılılar, bu tarihe kadar sol bek ve orta saha transferlerinden en azından birini tamamlamak istiyor.