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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi: Nicolo Zaniolo, Aston Villa'da! - Galatasaray Haberleri

        Nicolo Zaniolo, Aston Villa'ya transfer oluyor!

        Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Nicolo Zaniolo yuvadan uçuyor! Suudi Arabistan, İtalya ve Rusya'dan da teklifler alan İtalyan futbolcunun yeni durağı Aston Villa oldu. Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibiyle şartlı zorunlu satın alma opsiyonlu bir kiralık anlaşması üzerinde anlaştı. İşte Zaniolo transferinin detayları...

        Çağatay Çelik
        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 15.08.2023 - 09:43
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          Galatasaray'ın Şubat 2023'te 15 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Nicolo Zaniolo, Aston Villa'ya transfer oluyor...

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          İtalya'dan Juventus, Suudi Arabistan'dan Al Hilal, Rusya'dan Zenit St. Petersburg'un talip olduğu İtalyan yıldızın yeni durağı Ada olacak.

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          Aston Villa bir süre önce Galatasaray'ın kapısını satın alma opsiyonlu bir kiralama formülüyle çalarken sarı-kırmızılılar bu teklifi yetersiz bularak geri çevirdi.

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          35 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunan İtalyan yıldızı kadroda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, ancak bu değerdeki bir anlaşma üzerinde el sıkışılabileceğini de İngiliz ekibine iletti.

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          Zaniolo için en ısrarlı kulüplerden olan Aston Villa, İtalyan yıldızın gönlünün de İngiltere'de olmasından sonra teklifini iki kez yükselterek Galatasaray'la masaya oturdu.

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          Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Aston Villa'nın satın alma opsiyonlu teklifini, İtalyan futbolcunun belli bir maç sayısında forma giymesi durumunda zorunlu satın alma opsiyonuna dönmesine çevirdi.

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          İki kulüp 5 milyon Euro'luk bir kiralama bedelinin yanı sıra yaklaşık 5 milyon Euro'ya yaklaşan bonuslar ve 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu üzerinde el sıkıştı.

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          Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray'ın kasasına girecek net bonservis bedeli 30 milyon Euro olacak.

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          Galatasaray'ın elde edeceği gelir, bonusların devreye girmesi durumunda ise 35 milyon Euro'yu aşacak.

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          Sarı-kırmızılılar, bu transferden elde edeceği karın yüzde 20'sini ise Roma'ya ödeyecek.

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          Nicolo Zaniolo'nun bu süreçteki maaşı ise Aston Villa tarafından karşılanacak.

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          KASADAN PARA ÇIKMADAN SATILDI!

          Galatasaray, 8 Şubat 2023'te renklerine bağladığı oyuncu için Roma'yla 15 milyon Euro garanti bonservis bedeli üzerinde anlaşırken ödeme planını da beş sezona yaymıştı.

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          Beş sezonda yapacağı ödemeleri eşit taksitlerle gerçekleştirecek sarı-kırmızılıların ilk ödemesi ise 15 Kasım 2023'te olacaktı.

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          Böylece Galatasaray'ın kasasından bonservis ödemesi gerçekleşmeden Zaniolo'nun satışı gerçekleşti.

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