Adının Galatasaray'la anılması sonrasında Norveç basınına konuşan 19 yaşındaki orta saha "Benim gibi genç bir oyuncunun Galatasaray'a transfer olması çok gurur verici ve çılgınca bir şey olur. Haberi görünce inanamadım. Çok heyecanlandım. Hemen menajerimi ve bazı antrenörlerimi aradım. Haberlerin ne kadar doğru olduğu konusunda henüz bir bilgimiz yok. Ancak, çok heyecanlandığımı itiraf etmek istiyorum." demişti.