Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşti!

Galatasaray, sportif direktör Pasquale Sensibile'yle yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pasquale Sensibile’ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

YENİ FUTBOL DİREKTÖRÜ CENK ERGÜN OLDU

Galatasaray'ın yeni futbol direktörü sarı-kırmızılı kulüpte daha önce de görev yapan Cenk Ergün oldu. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.