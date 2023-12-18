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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da sol bekte ibre yerliye dönüyor! Rıdvan Yılmaz ismi ağırlık kazanıyor! Galatasaray'da transfer gündemi: Bradley Locko, Rıdvan Yılmaz, Angelino... - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da sol bekte ibre yerliye dönüyor

        Kanayan yarası sol bekteki sorunu bir türlü çözemeyen Galatasaray'da ibre yerli oyuncuya doğru kaydı. Scout ekibinin aylardır yaptığı çalışma sonucu kolları sıvayan sarı-kırmızılılarda yabancı oyuncu transfer hakkının orta sahaya yapılması ön plana çıktı

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 18.12.2023 - 10:19 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:19
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        Sol bekte ibre yerliye dönüyor!
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        UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Sol bek ve orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar bir süredir iki bölge için de çalışmalar yürütüyordu. Yabancı oyuncu kontenjanı dolu bulunan sarı-kırmızılılarda yabancı oyuncu hakkını orta saha transferinden yana kullanma fikri ön plana çıktı.

        SCOUT EKİBİ LİSTEYİ ÇIKARDI

        Sacha Boey'un performansından epey memnun olan Galatasaraylı idareciler, Sacha Boey tarzında atlet, genç ve gelecekte bonservis bedeli elde edebileceği bir oyuncunun bulunması için scout ekibine talimat verirken gözlemcilerin birkaç aylık çalışması sonucunda sarı-kırmızılıların sol bek için elinde geniş bir liste oluştu.

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        BREST, 10 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE ISRARCI

        10'un üzerinde oyuncu bulunan listenin tepesinde yer alan Bradley Locko için temaslarda bulunan Galatasaray, Fransız ekibinin 10 milyon Euro'nun üzerindeki beklentisi üzerine pazarlıklara başladı.

        LOCKO SICAK BAKIYOR AMA...

        Oyuncunun bir süre önce Fransa U21 Milli Takımı'na seçilmesi, Brest'in bu konudaki tavrını netleştirirken Fransız ekibi oyuncunun değerinin giderek yükselebileceğini düşündüğü için indirime yanaşmıyor.

        Genç sol bek Galatasaray'da oynamaya sıcak baksa da sarı-kırmızılıların devre arası transfer dönemindeki nakit sorunu bu transferin önünü tıkıyor.

        SOL BEKE YERLİ TAKVİYESİ AĞIR BASIYOR

        Sol bek takviyesi için 10'un üzerinde seçeneği bulunan sarı-kırmızılılar eş zamanlı olarak birçok oyuncu için ilk temaslarını kurarken bu noktada Okan Buruk'la da yapılan görüşmeler doğrultusunda yabancı takviyesinin orta sahadan yana kullanılması fikri ağır basmaya başladı.

        YERLİ MATEMATİĞİ TRANSFERİ DE ETKİLİYOR

        Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu dışında ilk 11'de yerli kullanmakta zorlanan Buruk, sol bekin yabancı olması durumunda orta sahada yerli oyuncu mecburiyeti yaşamaya sıcak bakmıyor. Sezon başından bu yana ideal 11'ini kullanmakta zorlanan başarılı çalıştırıcı, yabancı oyuncunun sol bekte olması durumunda ilk 11'de sürekli taşların yerinden oynama fikrine uzak bakıyor.

        RIDVAN YILMAZ İSMİ GİT GİDE AĞIRLIK KAZANIYOR

        Angelino ve Tanguy Ndombele'nin kiralık sözleşmelerinden devre arasında çıkmayı planlayan Galatasaray'da sol bekin yerli, orta saha takviyesinin ise yabancı olma ihtimali her geçen gün daha da artıyor. Sarı-kırmızılıların sol bek için Rıdvan Yılmaz'ı satın alma opsiyonuyla kiralama düşüncesi git gide ağırlık kazanıyor.

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