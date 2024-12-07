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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi 5 eksik - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi 5 eksik

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazar günü (yarın) deplasmanda Sivasspor karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Sivas'ta kazanıp, yenilmezlik serisini 17 maça çıkarmak istiyor. Cimbom, 5 eksikle Sivas'a hareket etti.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 07.12.2024 - 15:52 Güncelleme: 07.12.2024 - 15:52
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray 8 Aralık Pazar günü (yarın) saat 16.00'da 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 11 galibiyet, 2 beraberlik sonucunda aldığı 35 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle aldığı 18 puan ve averajla 9. sırada haftaya girdi.

        • 2

          37. RANDEVU

          Sivasspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında geride kalan 36 müsabakada sarı-kırmızılılar, 22 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 7 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray'ın 79 golüne, Sivasspor 46 golle karşılık verdi.

          İki takım arasında geçen sezon Sivas'ta oynanan müsabaka 1-1 berabere sona ererken, İstanbul'daki maçı Galatasaray, 6-1'lik skorla kazanmıştı.

        • 3

          16 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

          2024-2025 sezonunda son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a kaybeden Galatasaray daha sonra yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, 11'i Süper Lig, 5'i de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 16 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Aslan son olarak Eyüpspor ile mücadele etti ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

        • 4

          DEPLASMANDA PUAN KAYBETMEDİ

          Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 5 mücadeleye çıktı. Aslan bu maçların hepsinden galip ayrılırken, 14 gol attı, kalesinde ise 3 gol gördü. Sarı-kırmızılılar son olarak dış sahada Bodrum FK ile oynadı ve rakibini 1-0 mağlup etti.

          Ligde deplasmanda üst üste 14 maçtır kazanan Galatasaray, Süper Lig tarihinin dış sahadaki en uzun galibiyet serisini de geliştirmek için sahaya çıkacak.

        • 5

          GALATASARAY'DA 5 EKSİK

          Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Mauro Icardi, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Yusuf Demir ve Abdülkerim Bardakcı, Sivas kafilesinde yer almadı.

        • 6

          LİGDE BÜTÜN MAÇLARDA GOL ATTI

          Bu sezon hücum performansıyla dikkat çeken Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı bütün maçlarda rakip fileleri havalandırmaya başardı. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 13 müsabakada da toplam 35 gol kaydetti ve bu alanda ikinci sırada bulunuyor. Aslan'da Victor Osimhen 6, Barış Alper Yılmaz 5, Mauro Icardi ile Michy Batshuayi 4'er ve Dries Mertens de 3 kez gol sevinci yaşadı.

        • 7

          OKAN BURUK, BÜLENT UYGUN'A YENİLMEDİ

          Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, bugüne kadar resmi müsabakalarda 4 kez rakip oldu. Buruk; Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Uygun da Gaziantepspor, Kayserispor ve Sivasspor'un başındaydı. Bu maçlarda Buruk'un takımları 3 kez kazanırken, 1 mücadele de berabere sona erdi.

        • 8

          TURGUT DOMAN DÜDÜK ÇALACAK

          Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Furkan Ürün yapacak. Maçın 4. hakemi ise Davut Dakul Çelik olacak.

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