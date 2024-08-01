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        Galatasaray'da Scott McTominay mesaisi!

        Sağ beki Elias Jelert takviyesiyle hızlandıran Galatasaray, orta saha için de girişimlerini hızlandırdı. Bir süredir çeşitli adaylar için yoğun mesai yürüten sarı-kırmızılılar, Scott McTominay için Manchester United ile uzlaşma zemini arıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 10:49 Güncelleme: 01.08.2024 - 10:49
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        McTominay mesaisi!
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        Üst üste iki sezon şampiyonluğa ulaşan kadrosunu koruyan ve ilk 11'e iki takviye planlayan Galatasaray orta saha için geri sayıma da geçti.

        Sağ bek arayışlarına Kopenhag'tan Elias Jelert ile nokta koyan sarı-kırmızılılar, Scott McTominay için de girişimlerini hızlandırdı.

        Hem İskoç oyuncu hem de Manchester United ile masada bulunan ve önemli mesafe kat eden Galatasaray, Erik Ten Hag'ın kararını bekliyor.

        Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Manchester United'ın menajeri, Scott McTominay'in ayrılığına bu transfer gerçekleşene kadar izin vermiyor.

        Diğer yandan İskoç yıldızı bir an önce İstanbul'a getirmek isteyen Galatasaray, Manchester United'ın yaklaşık 30 milyon Euro'luk bonservis bedeli beklentisini de daha aşağılara çekmek için müzakereler yürütüyor.

        Sarı-kırmızılılar bu transfer için 20 milyon Euro bandını gözden çıkarmış durumda.

        Kariyeri boyunca Manchester United forması giyen Scott McTominay, İngiliz ekibinde çıktığı 252 maçta 29 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

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