Transfer dönemini hızlı geçiren Galatasaray, Inaki Pena, Bafetimbi Gomis, Erick Pulgar ve Semih Kaya'dan sonra bir transferde daha sona yaklaştı.

Brezilya basını, Galatasaray'ın Santos'un 21 yaşındaki savunmacısı Robson Reis için 1.5 milyon dolarlık teklif yaptığını yazdı.

Şu anda kadrosunda 14 yabancı bulunduran Cimbom'un Diagne'yi göndererek kontenjanda boşluk yaratacağı ve Brezilyalı oyuncuya imza attıracağı belirtildi.

2024'e kadar sözleşmesi bulunan 1.96'lık oyuncu ön libero pozisyonunda da görev yapabiliyor.