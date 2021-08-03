Galatasaray’ın yeni yönetimi tüzük kuralı ihlal edildiği gerekçesiyle bir önceki yönetimden 7 kişiyi kulüpten ihraç edilmesi için disipline sevk etti. Eski Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi, tüzüğün 109. maddesi gereği seçimi iptal ettikleri gerekçesiyle ihraç talebiyle karşı karşıya kaldı. Tüzük kurallarını uygulamakla yükümlü olan yeni yönetimin disiplin sevki sonrası bu 7 isim için disiplin kurulu savunma istedi.

SON KARAR GENEL KURULUN



Disiplin kurulu yapılacak olan savunmaları tatmin edici bulmaz ve yeni yönetimin verdiği kararı onaylarsa, konu ilk yapılacak genel kurulda gündem maddesi olarak yer alacak. Kongre üyeleri yapılacak açık oylamada eski Başkan Mustafa Cengiz ve eski 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi için tek tek el kaldıracak ve kulüpten ihraçlarını ya onaylayacak ya da reddedecek.