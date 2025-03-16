Galatasaray'da Muslera şampiyonluk modunu açtı!
Oynadığı son yedi maçın dördünde kalesini gole kapatan Muslera sadece saha içi değil saha dışı performansıyla da şampiyonluk modunu açtı.
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Galatasaray ligdeki yenilmezlik serisini 28 maça çıkarırken Fernando Muslera da şampiyonluk modunu açtı.
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Sezon başı performansıyla eleştirilen Uruguaylı file bekçisine yönelik eleştirilerin dozajı Avrupa’daki kötü sonuçlarla artmıştı.
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Dinamo Kiev müsabakasının 3-1’den 3-3’e gelmesi sonrasında ıslıklanan Muslera ocak ayı sonuyla birlikte eski haline dönmeye başladı.
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Ligde oynadığı son yedi maçın dördünde kalesini gole kapatan deneyimli file bekçisi Rizespor, Kasımpaşa ve Alanyaspor müsabakalarında kritik kurtarışlara imza attı.
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3-3’lük eşitlikle sonuçlanan Kasımpaşa maçında ilk yarıda birden fazla net kurtarışa imza atan Muslera sadece saha içinde değil saha dışında da ağırlık koymaya başladı.
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Alanyaspor maçına kadar alınan 21 galibiyet priminin 20’si futbolcuların hesabına yatmazken kaptan hem yönetim hem de takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.
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Bu tip maçlar için prim ihtiyacı hissedilmemesi gerektiğine vurgu yapan Muslera yöneticilerle görüşmesinde de takım arkadaşlarının bazı şikayetlerini dile getirdi.
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Önceki iki sezondaki aile ortamına vurgu yapan deneyimli file bekçisi bu aile ortamının sağlanmasına yönelik bazı tedbirler alınması yönünde fikir belirtti.
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Galatasaray milli maç arası öncesinde iki maç fazlasıyla puan farkını 10’a yükseltirken Muslera da bu süreçte özlenen haline döndü.
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Galatasaray ile olan mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Muslera ülkesi Uruguay’a dönmeyi planlıyor.
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Ülkesinde bir spor kompleksine yatırım yapan ve alt lig kulübü satın alan deneyimli file bekçisi bir süredir ailesinden ayrı yaşadığı için Uruguay’a dönme fikrine sıcak bakıyor.
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Galatasaray ise yeni kaleci arama konusunda Muslera’nın vereceği kararı bekliyor.
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Sarı-kırmızılılar kulübün efsanesi haline gelen Muslera’nın performansından memnun.
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