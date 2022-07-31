Galatasaray'da kritik genel kurul başladı

Galatasaray Kulübünde yönetim kurulunun, gayrimenkul ve taşınmazların değerlendirilmesi için yetki istediği olağanüstü genel kurul toplantısı başladı.
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun divan başkanlığına Metin Sinan Aslan seçildi.
Yönetim kurulu, toplantıda üyelerden Galatasaray Adası, Florya arazisi, Mecidiyeköy binası, Kemerburgaz yeni kamp tesisi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Kalamış tesisleri, Burhan Felek Ergün Gürsoy Yüzme Havuzu, Maslak Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Beyoğlu Hasnun Galip Binası'ndaki alanların değerlendirilmesi, yeni taşınmazların alınması, projelerle ilgili finansman sağlanabilmek için yeni kredi sözleşmeleri imzalanması konularında 31 Mayıs 2024'e kadar her türlü hukuki işlem ve tasarrufta bulunma yetkisi isteyecek.
Son dönemde yönetim kurullarının ibra edilmemesinden dolayı kulüpte yaşanan olumsuzlukların giderilmesi, iç barışın ve birlikteliğin sağlanması için izlenecek yol haritası da toplantıda görüşülecek.
DURSUN ÖZBEK AÇIKLAMALAR YAPTI:
"GALATASARAY'A YAKIŞACAK TESİSLER İÇİN YETKİ İSTİYORUZ"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kürsüye gelerek açıklamalar yaptı. Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Galatasaray şanlı tarihiyle Cumhuriyetin en şanlı kulübü olmuştur. Cumhuriyetin yüzü Galatasaray'dır. Bu amaçla en iyi kadroları kurup, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında özlediğimiz sportif başarılara ulaşmayı hedefliyoruz"
"Allah aşkına bir Florya'ya gidin, manzarayı gözlerinizle görün. 40-50 sene değerli büyüklerimiz bu yatırımları yapmış. Biz 50 sene önce yapılanlarla mı yetinmek zorundayız?"
"Bugünkü tesislerimizde A Takımın bir tane futbol sahası var. O saha da bakımdayken futbol takımımız, ebatları uygun olmayan bir sahada hazırlık yaptı. Galatasaray buna mı layık? Galatasaray böyle mi yönetilmeli?"
"Galatasaray, Galatasaray'a yakışan tesisleriyle, hem amatör hem de profesyonel dallardaki başarılarıyla Ali Sami Yen abinin kurduğu amaçlara hizmet etmek mecburiyetindedir. Olimpik sporları Türkiye'ye getiren kulübüz, tesislerimiz de buna uygun olmak zorunda"
"Florya ve Riva arazileri nasıl geçmişte bize kazandırılmışsa şu andaki görevimiz de geleceğe benzer şeyler bırakmak olmalı. Yeni taşınmazlar kazandırmak için yetki istiyoruz. Bunun neresinde Galatasaray'a hizmet etmeye, Galatasaray'ın ruhuna aykırı bir şey var?"
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!