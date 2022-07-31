Galatasaray'da kritik genel kurul başladı

AA

Galatasaray Kulübünde yönetim kurulunun, gayrimenkul ve taşınmazların değerlendirilmesi için yetki istediği olağanüstü genel kurul toplantısı başladı.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun divan başkanlığına Metin Sinan Aslan seçildi.

Yönetim kurulu, toplantıda üyelerden Galatasaray Adası, Florya arazisi, Mecidiyeköy binası, Kemerburgaz yeni kamp tesisi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Kalamış tesisleri, Burhan Felek Ergün Gürsoy Yüzme Havuzu, Maslak Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Beyoğlu Hasnun Galip Binası'ndaki alanların değerlendirilmesi, yeni taşınmazların alınması, projelerle ilgili finansman sağlanabilmek için yeni kredi sözleşmeleri imzalanması konularında 31 Mayıs 2024'e kadar her türlü hukuki işlem ve tasarrufta bulunma yetkisi isteyecek.

Son dönemde yönetim kurullarının ibra edilmemesinden dolayı kulüpte yaşanan olumsuzlukların giderilmesi, iç barışın ve birlikteliğin sağlanması için izlenecek yol haritası da toplantıda görüşülecek.

DURSUN ÖZBEK AÇIKLAMALAR YAPTI:

"GALATASARAY'A YAKIŞACAK TESİSLER İÇİN YETKİ İSTİYORUZ"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kürsüye gelerek açıklamalar yaptı. Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Galatasaray şanlı tarihiyle Cumhuriyetin en şanlı kulübü olmuştur. Cumhuriyetin yüzü Galatasaray'dır. Bu amaçla en iyi kadroları kurup, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında özlediğimiz sportif başarılara ulaşmayı hedefliyoruz"

"Allah aşkına bir Florya'ya gidin, manzarayı gözlerinizle görün. 40-50 sene değerli büyüklerimiz bu yatırımları yapmış. Biz 50 sene önce yapılanlarla mı yetinmek zorundayız?"

"Bugünkü tesislerimizde A Takımın bir tane futbol sahası var. O saha da bakımdayken futbol takımımız, ebatları uygun olmayan bir sahada hazırlık yaptı. Galatasaray buna mı layık? Galatasaray böyle mi yönetilmeli?"

"Galatasaray, Galatasaray'a yakışan tesisleriyle, hem amatör hem de profesyonel dallardaki başarılarıyla Ali Sami Yen abinin kurduğu amaçlara hizmet etmek mecburiyetindedir. Olimpik sporları Türkiye'ye getiren kulübüz, tesislerimiz de buna uygun olmak zorunda"

"Florya ve Riva arazileri nasıl geçmişte bize kazandırılmışsa şu andaki görevimiz de geleceğe benzer şeyler bırakmak olmalı. Yeni taşınmazlar kazandırmak için yetki istiyoruz. Bunun neresinde Galatasaray'a hizmet etmeye, Galatasaray'ın ruhuna aykırı bir şey var?"