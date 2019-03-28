28 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; yönetimi genel kurulda ibra edilmeyen Galatasaray’da geçmiş yıllarda yaşananlar da pek farklı değil... 2011 yılında Adnan Polat’ı ibra etmeyerek yönetimi düşüren genel kurul üyeleri, o zaman da çok tartışılan bir karara imza atmışlardı. Ancak başkan Mustafa Cengiz’in o gün Adnan Polat’ı ibra etmediğini söylemesi de şaşkınlık yarattı. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen genel kurulda Adnan Polat’a iade-i itibar vermeleri gerektiğini söyleyen başkan, geçtiğimiz günlerde 2011 yılında Polat’ı ibra etmediğini ifade etmişti. Kendisi de aynı kaosla karşılaştı.
AYSAL YARGITAY’A TAŞIMIŞTI
İbra edilmedikten sonra mahkemeye başvuran Adnan Polat davayı kazanmıştı. Ancak o zaman da dönemin başkanı Ünal Aysal, davayı Yargıtay’a taşıyarak Polat’ı kızdırdı. Yargıtay da davayı onaylayınca Polat aklandı.
ÖZBEK’İN EL KALDIRMASI TEPKİ ÇEKTİ
Mustafa Cengiz’le girdiği seçim yarışını 2 kez kaybeden Dursun Özbek de genel kurula damga vurdu. Eşiyle birlikte ön sıralara geçen eski başkan, Mustafa Cengiz’i ibra etmeyenler arasında yer aldı. Bu görüntü çok tepki çekti.
Son dönemde Galatasaray’a başkanlık yapan bu isimlerin birbirleri için aleyhte yaptıkları Sarı-Kırmızılı camiada bölünmelere yol açtı.
‘DAĞDAN GELEN’ TEPKİSİ
Eski başkan Duygun Yarsuvat’ın, “Dağdan gelip, bağcıyı kovamazsınız” sözleri Cengiz yönetiminin tepkisini çekti. Galatasaray Lisesi’nden mezun olmayan üyelere ‘Dağdan gelen’ yakıştırmasını yapan Yarsuvat, taraftarları da kızdırdı. Bazı yöneticiler ve taraftarlar, “Aslolan Galatasaray’ı sevmektir” ifadeleriyle sosyal medyadan Yarsuvat’a serzenişte bulundu.
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