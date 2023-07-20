Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da kampın kare ası belli oldu! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da kampın kare ası belli oldu!

        Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'daki kampını tamamlayan Galatasaray'da çalışmaların yıldızları da belli oldu. Nicolo Zaniolo, Barış Alper Yılmaz, Olimpiu Morutan ve Kerem Aktürkoğlu performanslarıyla Okan Buruk'un gözüne girdi

        Çağatay Çelik
        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 20.07.2023 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kampın kare ası!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray, 8 Temmuz'da başlayan Avusturya kampını noktalarken dört futbolcu performanslarıyla tam not aldı.

        11 gün süren kampta yoğun bir hazırlık döneminden geçen sarı-kırmızılılar, dört hazırlık maçı yaparken bu mücadelelerin ikisinden galibiyetle ayrıldı; birer maç ise berabere ve yenilgiyle noktalandı.

        31 futbolcu ile başlayan kampın yıldızları ise Nicolo Zaniolo, Barış Alper Yılmaz, Olimpiu Morutan ve Kerem Aktürkoğlu oldu.

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle 26 Temmuz'da yapacağı ilk maçın hazırlıklarına bugün başlayacak olan Galatasaray'da Sacha Boey, Berkan Kutlu, Kazımcan Karataş ve Emin Bayram da kamp çalışmalarında gösterdikleri performansla teknik heyetin gözüne girmeyi başardı.

        REKLAM

        Futbolculardan Lucas Torreira Türkiye'de Hull City ile oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle kampın hemen başında tedavi olmak için Portekiz'e giderken, Sergio Oliveira da kas ağrıları nedeniyle kampın büyük bölümünde takımdan ayrı çalıştı.

        Kamptaki ilk maçında Macaristan'ın Kisvarda ekibini 2-0 yenen sarı-kırmızılı takım, ikinci hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Austria Wien ile 1-1 berabere kaldı. Üçüncü hazırlık maçında Macar ekibi Csakvar'ı 4-2 mağlup eden Galatasaray, son maçında ise Avusturya ekibi Sturm Graz'a 2-0 yenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        Bugün gözler Merkez'de
        Bugün gözler Merkez'de
        FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesinde silahlı saldırı!
        FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesinde silahlı saldırı!
        Maliye açıklık getirdi
        Maliye açıklık getirdi
        Ünlü şarkıcıdan şantaj suçlaması
        Ünlü şarkıcıdan şantaj suçlaması
        Bakan Şimşek: Türkiye, BAE ile ticarete açık
        Bakan Şimşek: Türkiye, BAE ile ticarete açık
        BAE ile stratejik ortaklık mutabakatı
        BAE ile stratejik ortaklık mutabakatı
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Bakırköy'de sır cinayet
        Bakırköy'de sır cinayet
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin 7 derece üzerinde
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin 7 derece üzerinde
        "Gittim, gördüm, sevdim"
        "Gittim, gördüm, sevdim"
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        Ortalığı karıştıran imza!
        Ortalığı karıştıran imza!
        Prigojin Belarus'ta böyle görüntülendi
        Prigojin Belarus'ta böyle görüntülendi
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Bakambu transferi bitiyor!
        Bakambu transferi bitiyor!
        DSÖ'den sıcaklık uyarısı! "Baskıyı artırıyor"
        DSÖ'den sıcaklık uyarısı! "Baskıyı artırıyor"
        Tepki görünce kazayı anlattı
        Tepki görünce kazayı anlattı
        Büyük acı sonrasında ilk kez duygularını dile getirdi
        Büyük acı sonrasında ilk kez duygularını dile getirdi
        Eski şampiyon lisans alamadı!
        Eski şampiyon lisans alamadı!