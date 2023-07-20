Galatasaray'da kampın kare ası belli oldu!

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Galatasaray, 8 Temmuz'da başlayan Avusturya kampını noktalarken dört futbolcu performanslarıyla tam not aldı.

11 gün süren kampta yoğun bir hazırlık döneminden geçen sarı-kırmızılılar, dört hazırlık maçı yaparken bu mücadelelerin ikisinden galibiyetle ayrıldı; birer maç ise berabere ve yenilgiyle noktalandı.

31 futbolcu ile başlayan kampın yıldızları ise Nicolo Zaniolo, Barış Alper Yılmaz, Olimpiu Morutan ve Kerem Aktürkoğlu oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle 26 Temmuz'da yapacağı ilk maçın hazırlıklarına bugün başlayacak olan Galatasaray'da Sacha Boey, Berkan Kutlu, Kazımcan Karataş ve Emin Bayram da kamp çalışmalarında gösterdikleri performansla teknik heyetin gözüne girmeyi başardı. REKLAM

Futbolculardan Lucas Torreira Türkiye'de Hull City ile oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle kampın hemen başında tedavi olmak için Portekiz'e giderken, Sergio Oliveira da kas ağrıları nedeniyle kampın büyük bölümünde takımdan ayrı çalıştı.

Kamptaki ilk maçında Macaristan'ın Kisvarda ekibini 2-0 yenen sarı-kırmızılı takım, ikinci hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Austria Wien ile 1-1 berabere kaldı. Üçüncü hazırlık maçında Macar ekibi Csakvar'ı 4-2 mağlup eden Galatasaray, son maçında ise Avusturya ekibi Sturm Graz'a 2-0 yenildi.