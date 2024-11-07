Galatasaray'da Icardi sakatlandı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile karşılaşan Galatasaray'da Mauro Icardi, sakatlandı.

Arjantinli yıldız, 82. dakikada sakatlık yaşamasının ardından sedyeyle oyundan çıktı.

Galatasaray'da Icardi yerine Michy Batshuayi oyuna dahil oldu.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, karşılaşmanın hemen ardından Icardi ile ilgili açıklama yaptı. İnce, "Osimhen ve Yunus yoruldukları için çıktılar. Icardi'nin durumu MR sonra belli olacak. Dizinde bir esneme hissetti." dedi.