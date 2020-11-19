Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas organizasyonlarıyla devam eden, dar alan oyunları üzerinde durulan idmanın ana bölümünde, sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildiği aktarıldı.

Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Sakatlıkları devam eden Christian Luyindama ve Radamel Falcao'nun tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.