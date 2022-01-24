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Galatasaray'da hep aynı senaryo!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 1-0 öne geçtiği maçta Trabzonspor'a 2-1 yenilen Galatasaray bir kez daha öne geçtiği bir derbiden puan çıkaramadı. Sarı-kırmızılılar bu senaryoyu bu sezon tüm derbilerde yaşadı!

24.01.2022 - 09:41 | Güncelleme: FUTBOL

  • Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçında lider Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray, 1-0 öne geçtiği mücadelen 2-1 yenik ayrıldı.

  • Nef Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısında daha etkili oynayan taraf sarı-kırmızılılar oldu. Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu ile pozisyonlara giren Galatasaray, golü 31. dakikada Alexandru Cicaldau ile penaltıdan buldu. Kalan bölümde de iyi performansını sürdüren ev sahibi ekip, devre arasına 1-0 önde girdi.

  • Mücadelenin ikinci yarısında pozisyonlara giren taraf konuk takım Trabzonspor oldu. Bordo-mavili ekip, skora denge getirebilmek için baskı kursa da net pozisyona girmekte zorlandı. Karadeniz temsilcisi, karşılaşmanın 84. dakikasında Anastasios Bakasetas'ın golüyle 1-1 eşitliği sağladı. Karşılaşmanın 90. dakikasında Edin Visca ile bir gol daha bulan bordo-mavili takım, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

  • DERBİLERDE KAYIP!

    Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de "Dört Büyükler" olarak adlandırılan rakipleriyle yaptığı maçlarda galibiyet alamadı.

  • Ligin ilk yarısında Trabzonspor ile deplasmanda berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı derbilerde ise mağlup oldu.

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