Nef Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısında daha etkili oynayan taraf sarı-kırmızılılar oldu. Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu ile pozisyonlara giren Galatasaray, golü 31. dakikada Alexandru Cicaldau ile penaltıdan buldu. Kalan bölümde de iyi performansını sürdüren ev sahibi ekip, devre arasına 1-0 önde girdi.