Galatasaray'da Frankfurt deplasmanında alınan 5-1’lik ağır yenilgi, taraftarın beklentilerini yerle bir etti. Uzun süredir Avrupa’da başarı sözü veren teknik direktör Okan Buruk, bu mağlubiyetin ana sorumlusu olarak gösterildi.

Özellikle defansif zafiyetler, gol yedikten sonra yaşanan mental çöküş ve oyuna müdahale eksikliği, “Neden ligde farklı, Avrupa’da farklı bir Galatasaray var?” sorusunu yeniden gündeme getirdi.

Galatasaray’ın Avrupa’daki tabloya bakıldığında öne çıkan en büyük problem savunma güvenliği. Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi’nde ilk etapta 8 maçta 16 gol yiyen sarı-kırmızılılar, bu sezon da alışkanlıklarını sürdürdü. REKLAM Frankfurt karşısında da benzer tablo tekrarlandı. Rakip karşısında dağınık bir görüntü sergilendi, geriye düşüldüğünde takımın moral motivasyonu çöktü.

Okan Buruk’un Türkiye’de işe yarayan yüksek pres ve tempolu futbolu, Avrupa sahnesinde ters tepti. B planının olmayışı ve taktik esneklik eksikliği, mağlubiyetin çarpan etkisini artırdı. Bayern Münih maçlarını örnek göstererek kendini savunan Buruk’un, Young Boys, AZ, Sparta Prag ve nihayetinde Eintracht karşısındaki başarısızlıkları görmezden gelmesi camiada ciddi eleştiri konusu oldu.