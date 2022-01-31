Ücret konusunda anlaşan taraflar, sözleşmenin opsiyonlu olarak düzenlenmesi konusunda da el sıkıştı. Buna göre, Bafetimbi Gomis ile Galatasaray arasındaki anlaşma, ligin geri kalan kısmını kapsayacak şekilde yarım sezon artı bir yıllık opsiyon şeklinde olacak.