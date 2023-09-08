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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da gündem iç transfer!: Boey, Nelsson ve Kerem Aktürkoğlu'na zam yolda - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da gündem iç transfer!

        Transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan Galatasaray'da iç transferde hareketlilik devam ediyor. Sarı-kırmızılılar kadroda tutulan oyuncuların sözleşmelerini yenilemeye odaklandı. Galatasaray, önümüzdeki dönemde takımdaki bazı futbolcuların maaşlarında iyileştirme yapacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 14:50 Güncelleme: 08.09.2023 - 14:50
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          Galatasaray, bu sezonki kadrosunu genel hatlarıyla oluşturdu. Sarı-kırmızılılar, yaz döneminde birçok önemli futbolcuyu transfer etti.

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          Yönetim, artık yabancı oyuncu takviyesi yapmayacak. Sarı kırmızılıların birkaç genç ve yerli oyuncu hamlesiyle transferi tamamlaması bekleniyor.

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          Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması nedeniyle kulübün maaş bütçesi de yükseldi.

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          Kadroya yeni katılan oyuncuların aldığı ücretlerin ortalamanın üzerinde olması nedeniyle yönetim harekete geçti.

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          TRT Spor'un haberine göre takım içi dengeleri korumak isteyen sarı kırmızılı ekibin, birkaç oyuncunun maaşında iyileştirme yapacağı öğrenildi.

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          Galatasaray, Avrupa kulüplerinin talip olduğu Victor Nelsson ve Sacha Boey'i takımda tutmayı başardı. Yönetim, bu nedenle iki oyuncuya da zam yapma kararı aldı.

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          Yıllık 1 milyon Euro kazanan Nelsson'un maaşının 2 milyon Euro seviyesine yükseltilmesi bekleniyor.

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          Sacha Boey'un ise yaklaşık 500 bin Euro'luk kazancı, 3 kat artırılarak 1 buçuk milyon Euro'ya çıkarılacak.

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