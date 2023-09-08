Galatasaray'da gündem iç transfer!
Transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan Galatasaray'da iç transferde hareketlilik devam ediyor. Sarı-kırmızılılar kadroda tutulan oyuncuların sözleşmelerini yenilemeye odaklandı. Galatasaray, önümüzdeki dönemde takımdaki bazı futbolcuların maaşlarında iyileştirme yapacak
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Galatasaray, bu sezonki kadrosunu genel hatlarıyla oluşturdu. Sarı-kırmızılılar, yaz döneminde birçok önemli futbolcuyu transfer etti.
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Yönetim, artık yabancı oyuncu takviyesi yapmayacak. Sarı kırmızılıların birkaç genç ve yerli oyuncu hamlesiyle transferi tamamlaması bekleniyor.
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması nedeniyle kulübün maaş bütçesi de yükseldi.
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Kadroya yeni katılan oyuncuların aldığı ücretlerin ortalamanın üzerinde olması nedeniyle yönetim harekete geçti.
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TRT Spor'un haberine göre takım içi dengeleri korumak isteyen sarı kırmızılı ekibin, birkaç oyuncunun maaşında iyileştirme yapacağı öğrenildi.
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Galatasaray, Avrupa kulüplerinin talip olduğu Victor Nelsson ve Sacha Boey'i takımda tutmayı başardı. Yönetim, bu nedenle iki oyuncuya da zam yapma kararı aldı.
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Yıllık 1 milyon Euro kazanan Nelsson'un maaşının 2 milyon Euro seviyesine yükseltilmesi bekleniyor.
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Sacha Boey'un ise yaklaşık 500 bin Euro'luk kazancı, 3 kat artırılarak 1 buçuk milyon Euro'ya çıkarılacak.