Galatasaray’ın gündeminde 10 numara transferi var. Morutan transferinde beklemeye geçen sarı kırmızılılar, Amine Harit’i gündemine aldı.

Schalke forması giyen 24 yaşındaki futbolcuya teknik direktör Fatih Terim’in olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Faslı futbolcunun bu sezon Bundesliga 2’de mücadele eden Schalke’den ayrılmak istediği kaydedildi.

Yönetimin, önümüzdeki günlerde Amine Harit için girişimde bulunacağı belirtildi.

2017 yılında Nantes’dan 8 milyon euroya Schalke’ye transfer olan Harit ile Avrupa’dan başka takımlarında ilgilendiği gelen haberler arasında.

Geçen sezon Schalke forması ile 28 maça çıkan Faslı oyuncu, 2 kez fileleri sarstı 5 de asist yaptı.

HÜCUM HATTINA DÜŞÜNÜLEN İSİM HALİL DERVİŞOĞLU

Bu arada teknik direktör Fatih Terim hücum hattına yerli oyuncu istiyor. Terim, bu kapsamda Halil Dervişoğlu’nun transferine büyük önem veriyor. Brentford kulübüne bir kez daha kiralama teklifi sunulacak. Bu teklif kabul görmezse satın alma opsiyonlu yeni bir teklif yapılacak.