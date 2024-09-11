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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da gözler Barış Alper, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan'da olacak! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da gözler Barış Alper, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan'da olacak!

        Galatasaray'da gözler 3 yerli futbolcuda olacak. Bazı bölgelerde sayıca eksik durumunda bulunan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, Barış Alper, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan'ı farklı rol ve bölgelerde kullanacak

        Giriş: 11.09.2024 - 11:16 Güncelleme: 11.09.2024 - 11:16
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        Gözler yine onlarda olacak!
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler Barış Alper, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan'da olacak. Bazı bölgelerde sayıca eksik durumunda bulunan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk yine bu üç isimden farklı rol ve bölgelerde faydalanmaya çalışacak.

        Kadronun büyük bölümünü yenileyen Galatasaray'da değişim sancıları yaşanacak. Victor Osimhen transferiyle birlikte çift santrforlu dizilime dönecek sarı-kırmızılılarda farklı formasyonlar üzerinde duruluyor.

        3-5-2 ve 4-4-2 gibi dizilimleri test edecek olan Okan Buruk'un gözü ise geçen sezonlarda olduğu gibi Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan'da olacak.

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        Özellikle geçen sezon bu üç oyuncuyu farklı bölgelerde kullanan Okan Buruk, eksik bölgeleri de yine takım içerisinden çözüm arıyor.

        Berkan Kutlu'yu daha önce sol stoper, sol bek gibi bölgelerde de kullanan Buruk, milli futbolcuyu sol kanat bek ve üçlü stoper kurgusunun solunda alternatif olarak düşünüyor.

        Kaan Ayhan'ı orta saha, sağ bek, stoper ve kısmen sol bekte kullanan Buruk, milli futbolcuyu bu sezonda da bu bölgelerde oynatacak.

        Geçen sezon santrfor, sol ve sağ açık, sol bek, sağ bekte görev yapan Barış Alper ise sağ ve sol kanat beklerin yanı sıra santrforda da değerlendirilecek.

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