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Galatasaray'da galibiyet sonrası soyunma odasında şampiyonluk şarkıları!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenerek en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 5'e yükselten Galatasaray'da maç sonunda soyunma odasında büyük coşku yaşandı. Başkan Dursun Özbek'in de soyunma odasına inmesi sonrasında şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı!

Giriş: 10.05.2023 - 09:54 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'da galibiyet sonrası soyunma odasında şampiyonluk şarkıları!

Spor Toto Süper Lig'de önce Fatih Karagümrük beraberliği sonrasında Beşiktaş mağlubiyetiyle şampiyonluk yolunda kritik 5 puan bırakan Galatasaray, Medipol Başakşehir galibiyetiyle nefes aldı. En yakın takipçisi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını bu galibiyet ile 5 puana yükselten sarı-kırmızılılarda maç sonunda da büyük coşku yaşandı.

Futbolcular maçın ardından soyunma odasında galibiyeti kutlarken Başkan Dursun Özbek'in de soyunma odasına inmesinin ardından coşku katlanarak arttı. Hem futbolculara hem de teknik ekibe duyduğu güveni gösteren Özbek aynı zamanda burada bir konuşma da gerçekleştirdi.

Oyunculara ve teknik heyete şampiyon olacaklarına dair inancını daha önce kamuoyuna açıkladığının da altını çizen Özbek, iplerin kendi ellerinde olduğunu ve şampiyonluğa birkaç adım kaldığını hatırlattı.

PRİM MÜJDESİNİ VERDİ!

Süper Lig tarihine geçen 14 maçlık seriyi, derbi zaferlerinin altını çizen Özbek, takıma son virajı dönebilecek kalite ve tecrübede olduklarını söyledi. Yönetim olarak üzerlerine düşen bir şey olduğu noktada bunu eksiksiz olarak yerine getireceklerini belirten Özbek ayrıca şampiyonluk yolunda maddi fedakarlıktan kaçmayacaklarının vurgusunu da yaparak prim müjdesi verdi.

Başkan Özbek'in hem galibiyet sonrasında takıma teşekkür etmesi hem de prim müjdesini vermesi futbolcuların yanı sıra teknik direktör Okan Buruk başta olmak üzere teknik ekibi de sevindirdi. Başkan Özbek'in konuşmasından sonra soyunma odasındaki coşku kaldığı yerden devam ederken şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı.

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