Spor Toto Süper Lig'de önce Fatih Karagümrük beraberliği sonrasında Beşiktaş mağlubiyetiyle şampiyonluk yolunda kritik 5 puan bırakan Galatasaray, Medipol Başakşehir galibiyetiyle nefes aldı. En yakın takipçisi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını bu galibiyet ile 5 puana yükselten sarı-kırmızılılarda maç sonunda da büyük coşku yaşandı.

Futbolcular maçın ardından soyunma odasında galibiyeti kutlarken Başkan Dursun Özbek'in de soyunma odasına inmesinin ardından coşku katlanarak arttı. Hem futbolculara hem de teknik ekibe duyduğu güveni gösteren Özbek aynı zamanda burada bir konuşma da gerçekleştirdi.

Oyunculara ve teknik heyete şampiyon olacaklarına dair inancını daha önce kamuoyuna açıkladığının da altını çizen Özbek, iplerin kendi ellerinde olduğunu ve şampiyonluğa birkaç adım kaldığını hatırlattı.

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