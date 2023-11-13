Galatasaray'da form düşüklüğü

Geçtiğimiz sezonu lig şampiyonu olarak tamamlayıp, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Galatasaray'da, son haftalarda alınan mağlubiyetlerle form düşüklüğü yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, önce Şampiyonlar Ligi 4'üncü haftasında Bayern Münih'e, sonrasında ise Süper Lig'in 12'nci haftasında Hatayspor'a deplasmanda mağlup oldu. Bu mağlubiyetlerin ardından kötü gidişata son vermek isteyen sarı-kırmızılılara milli aranın iyi gelmesi bekleniyor.

Bir süredir sakat şekilde sahada yer alan 30 yaşındaki golcü, sırasıyla çıktığı Rizespor, Kasımpaşa, Bayern Münih ve Hatayspor maçlarında sahada yerini aldı fakat bu maçlar öncesinde gösterdiği performansın da gerisinde kaldı. Icardi, bu 4 karşılaşmada sadece Rizespor deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetin golünde asisti yapan oyuncu oldu.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş karşılaşmasında Ghezzal ile girdiği mücadele sonrası sakatlanan Icardi'nin durumuna milli ara sonrası bakılacak. Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli golcüsünün tam olarak iyileşmesi için milli arada tedavisine devam edilip oyuncuya da izin verilmesi bekleniyor.

SOL BEK KRİZİ

Sarı-kırmızılı ekipte sol bekte yaşanan aksaklık devam ediyor. Galatasaray'ın 20 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş, Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanan Başakşehir karşılaşmasında sakatlanmış, 3 maçlık periyotta sahalardan uzak kalıp Ligin 8'inci haftasında Antalyaspor maçı ile birlikte formasına kavuşmuştu. Hatayspor maçına kadar 2'si Şampiyonlar Ligi ve 3'ü lig olmak üzere çıktığı 5 karşılaşmada etkisiz performans sergileyen ve bu anlamda da verilen şansları iyi değerlendiremeyen genç oyuncu, taraftardan eleştiri almıştı. Özellikle son hafta alınan Hatayspor mağlubiyetinde sarı-kırmızılar adına sahanın etkisiz isimlerinden biri olan 20 yaşındaki sol bek, sosyal medyada da yoğun eleştiri altında kaldı.

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Öte yandan yaz transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'den 1.5 milyon Euro'ya kiralanan İspanyol sol bek Angelino'nun da Galatasaray kariyeri beklenilenin çok altında kaldı. Geçen sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki oyuncu, 35 maçta 1 gol ve 12 asistlik performans sergilemişti. Sarı-kırmızılı ekipte ise 17 maçta sadece 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan İspanyol oyuncu, sarı-kırmızılı ekipte etkisiz kaldı. Son haftalarda oyun içi değişiklikleriyle Abdülkerim Bardakcı'yı da sol bek mevkisinde deneyen teknik direktör Okan Buruk'un bu bölgeye nasıl bir çözüm bulacağı da merak konusu.