Süper Lig’de çıktığı Fatih Karagümrük deplasmanında hakeme itiraz ettiği gerekçesiyle kırmızı kartla tribüne gönderilen teknik direktör Fatih Terim’in cezası yarın toplanacak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından açıklanacak.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; centilmenliğe aykırı davranış, hakaret ve kurallara uymama (yetki alanı dışındaki bölgeye girme) suçlarından PFDK'ya sevk edilen Terim'in suçlu bulunması halinde 3-7 maç ceza alması söz konusu... Ancak daha önceki benzer davranışları örnek gösteren Galatasaray, Terim’in yüksek ceza almasına karşı...

KÜFÜR VE AĞIR HAKARET YOK

Martin Linnes’e yapılan faulün ardından hakeme tepki gösterince oyundan atılan teknik direktör Fatih Terim, tribüne çıkarken de tepkisini sürdürmüştü. Ancak hakeme küfür veya ağır hakaret etmediği görüldü. Hakemi eleştiren deneyimli teknik adam, maç sonunda da hakemlerle diyaloğa girmeden Karagümrüklü oyuncuları saha kenarında tebrik etti.

SUMUDICA 4’TEN 2’YE, ATAN 2’DEN 1’E DÜŞÜRÜLDÜ

Bu sezon ceza alan 2 teknik adama da indirim uygulanması da Galatasaray’ın gündeminde... Antalyaspor maçında takımına cezalı olmasına rağmen tribünden taktik verdiği gerekçesiyle 4 maç ceza alan Gaziantep FK Teknik Dirtektörü Sumudica'nın cezası 2 maç indirilmişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Gençlerbirliği maçında rakip kulübeye hakaret ettiği gerekçesiyle 2 maç ceza verdiği A.Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın cezası da tahkim kurulu tarafından 1 maça indirilmişti.

AĞAOĞLU’NA 15, KARTAL’A 11 GÜN!

Geçtiğimiz sezon Alanya’da sahaya inip rakip kulübün çalışanlarına saldıran Trabzonspor Başkanı Ali Ağaoğlu’nun sadece 15 gün ceza aldığını örnek gösteren Sarı-Kırmızılılar, Rize’de araç kaputu yumruklayarak açıklama yapan Ç.Rize Başkanı Hasan Kartal’ın da 11 gün ceza aldığını hatırlatıyor. Aynı maçta Hasan Kartal’ın “Silahım olsa hakemi vururdum” sözünden yalnızca uyarı aldığı ve temsilciye hakaretten 11 günle cezalandırıldığı da belirtiliyor.

4-12 YERİNE İSE PARA CEZASI BEKLENİYOR

Öte yandan Fatih Terim’in bulunmaması gereken yerde olduğu da konuşulmuştu. Ancak o alanda olmasına rağmen maç sonunda herhangi olumsuz bir hareketinin olmadığını savunan sarı-kırmızılılar, talimatnameye göre 4-12 maç ceza durumunun ise para cezasına çevrilmesini bekliyor.

VIVIANO FOTOĞRAF İSTEDİ

Maç bittikten sonra kendilerini tebrik eden Fatih Terim’e büyük saygı duyduğunu ifade eden Fatih Karagümrüklü oyuncu Emiliano Viviano, içerde de hocanın peşinden gelip fotoğraf çekinmek istedi. Kendisini kırmayan Terim’le birlikteki fotoğrafını Viviano, “İmparator” notuyla paylaştı.

SADIK’A PARA CEZASI VERİLMİŞTİ

2 sezon önce Fenerbahçe forması giyen Sadık Çiftpınar, gördüğü kırmızı kartın ardından maç sonu yayıncı kuruluşa röportaj verince talimatlara göre 4-12 maç ceza alması gündeme gelmişti. Ancak sadece para cezası verilmişti.