Galatasaray'da Eren Elmalı parlıyor!
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Eren Elmalı performansıyla tam not almaya devam ediyor.
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Ziraat Türkiye Kupası’nda ezeli rakibi Fenerbahçe’yi saf dışı bırakan Galatasaray’da yüzler gülüyor.
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Hem yaz hem devre arası transfer dönemindeki takviyeleri eleştirilen sarı-kırmızılılarda bir transfer ise parıl parıl parlıyor.
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Son yılların kanayan yarası olan sol beke 3,6 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle takviye edilen Eren Elmalı transfer sürecindeki eleştirileri haksız çıkarıyor.
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Trabzonspor’da adeta istenmeyen adama dönüşen ve 11’deki yerini kaybeden 24 yaşındaki futbolcu Galatasaray’da kendini buldu.
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Sarı-kırmızılı taraftarın da transfer sürecinde bonservis bedelini tartışmaya açtığı Eren, Kadıköy’deki performansıyla tam not aldı.
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Milli maç arası öncesinde ritim bulan milli sol bek, ay-yıldızlı formayla da iyi performans sergilemişti.
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Ara dönüşünde Beşiktaş derbisinde Galatasaray’da ayakta kalan nadir futbolculardan olan Eren, Kadıköy'deki kupa maçında alkış topladı.
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Derbide girdiği ikili mücadelelerin tamamını kazanan milli yıldız dört tehlikeyi savuşturdu, iki de pas arası yaptı.
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Ismail Jakobs’un sakatlık sürecinde Galatasaray’ın imdadına yetişen Eren Elmalı 11’deki yerini sağlamlaştırdı.
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Galatasaray sık sık sakatlanan ve sahaya çıkmakta zorlanan Ismail Jakobs’la yollarını yaz aylarında ayırmanın planlarını yapıyor.