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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Dries Mertens'ten ayrılık açıklaması! "Sanırım son sezonum olacak" - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Dries Mertens'ten ayrılık açıklaması! "Sanırım son sezonum olacak"

        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens, Olimpija Ljubljana maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. 36 yaşındaki Belçikalı futbolcu, sezon sonunda sarı-kırmızılı kulüpten ayrılabileceğinin sinyallerini verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 22:53
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        Mertens'ten ayrılık açıklaması!
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        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens, Olimpija Ljubljana maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Zor bir maçın kendilerini beklediğini belirten Belçikalı futbolcu, "Sadece söylemek istediğim, biz buradayız ve odaklandık. Zor bir maç olacak. İyi bir takımları var. Nasıl oynadıklarını gördük. Zor bir oyun olacak ama biz kendimize güveniyoruz. Her şey başlıyor. Mücadele başlıyor. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz. Bize kalmış bir şey artık" şeklinde konuştu.

        "ORADAN GOL ATABİLECEĞİMİZİ GÖRDÜK"

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        Mertens, Zalgiris maçında attığı gol ile ilgili, "Bununla ilgili antrenmanlarımı dört yaşımdan beri yapıyorum. Bu durum üzerine hocamızla da çalışmıştık. İleride oyuncularını bıraktıkları için orada boşluk bırakıyorlardı. Oradan gol atabileceğimizi gördük. Üzerine çalıştık, ben ödülü düşünmüyorum. Yarınki maç benim için önemli olan çünkü Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorum. Napoli ile oynadım, şimdi Galatasaray ile oynamak istiyorum. Stadımızda nasıl bir atmosfer olur hayal bile edemiyorum" dedi.

        "SANIRIM BU SEZON SON SEZONUM OLACAK"

        Haftada 2 maç oynamaya alışkın olduğunu belirten Mertens, "36 yaşındayım, 37 olacağım bu sene, 25 hissediyorum ama kafa olarak. Sanırım bu sezon son sezonum olacak. Bilmiyorum, farklı şeyleri de denemek istiyorum. Ama hala her gün keyif alıyorum. Haftada iki gün oynamaya da alışkınım. Haftada tek gün oynamak garip gelmişti. Ben buna alışık değildim. Napoli'de hep sezonda haftada 2 maçımız oluyordu. Tekrardan buna girmek istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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