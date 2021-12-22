Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'a yenilerek üst üste yedinci puan kaybını yaşayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim açıklamalarında sürekli olarak üç yıllık bir yapılanmanın ilk yılında olduğunu vurgularken yardımcı antrenör Selçuk İnan da dünkü maçın ardından transferi işaret etti. İnan "Az önce hocamızla da konuştuk, çalışıyoruz ama olmuyor. Çalışarak gelişemiyorsak değişerek gelişebiliriz" ifadelerini kullandı. Peki Galatasaray'daki sorunların çözümü transfer mi?

2017-18 sezonu oynanırken göreve gelen Fatih Terim sarı-kırmızılı kulüpteki beşinci sezonunu geçirirken Galatasaray, kiralık ve bonservisle olmak üzere sekiz transfer döneminde 58 transfer yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı yönetimindeki dört devre arası transferinde toplamda 14 oyuncu kadroya katıldı.

2017-18'in 17. haftasında göreve gelen Fatih Terim takımı aldığında sarı-kırmızılılar 16 haftada 32 puan toplamıştı. Süper Lig'de mevcut sezonun geride kaldığı 18. haftasında ise Galatasaray'ın 38 puanı vardı. Maç başına 2,1 puan toplayan Galatasaray ocak ayında FFP kurallarının da etkisiyle tek transfer yapabildi ve Yuto Nagatomo'yu renklerine bağladı. 34 hafta sonunda puanını 75'e yükselten Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken kalan 16 haftadaki puan ortalaması 2,25 oldu.

2018-19'a girilirken Bafetimbi Gomis'i satan Galatasaray Nagatomo'nun bonservisini alırken Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Badou Ndiaye ve Ömer Bayram'ı renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar ilk yarının son haftası olan 17. hafta sonunda 1.7 puan ortalamasıyla 29 puan toplayabildi ve devreyi beşinci sırada kapattı. Devre arasında Diagne, Marcao, Luyindama, Mitroglou, Semih Kaya, Emre Taşdemir'i transfer eden sarı-kırmızılılar sezonu yeniden şampiyon tamamladı. Galatasaray geri kalan 17 haftada ise puanını 69'a yükseltip zirveye otururken söz konusu 17 haftada 2,3 puan ortalaması yakaladı!

2019-20 sezonu başında opsiyonu kullanılarak bonservisi alınan Luyindama'nın dışında Seri, Lemina, Andone, Ozornwafor, Emre Mor, Nzonzi, Falcao, Babel, Jimmy Durmaz, Okan Koçuk, Taylan Antalyalı, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük'ü renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar devreyi 1,58 puan ortalamasıyla 27 puanla tamamladı. Devre arasında Onyekuru, Saracchi ve Sekidika eklemeleri yapan sarı-kırmızılılar 34 haftayı 56 puanla altıncı sırada tamamladı. Sarı-kırmızılıların puan ortalaması ise 1,58'den 1,7'ye yükseldi.

Pandemi koşulları nedeniyle takım sayısının 21'e yükseltildiği ve devre arasının yapılmadığı 2020-21 sezonu öncesinde Oğulcan, Etebo, Elabdellaoui, Emre Kılınç, Arda Turan, Fatih Öztürk ve Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar transfer dönemine 15 maçta topladığı 30 puanla girdi ve 2 puan ortalaması yakaladı. 42 hafta sonunda 40 maça çıkan Galatasaray puanını 84'e yükseltip şampiyonluğu averajla kaçırırken puan ortalamasını 2,16'ya yükseltti.

Galatasaray'ın geride kalan dört sezonda devre arası transfer dönemi öncesindeki puan ortalaması 1,48 olurken devre arası sonrasındaki dört sezonun puan ortalaması ise 2,1 oldu. Sarı-kırmızılılar devre arasındaki takviyeler sonrası 2017-18 ve 2018-19 sezonunda şampiyonluklara ulaşırken son iki sezonda ise puan ortalamasındaki artışa rağmen kupaya uzanamadı.