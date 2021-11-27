Galatasaray'ın sezon başında yaptığı iki transfer maliyetleri nedeniyle soru işaretlerine neden olmuştu.

O isimler Alexandru Cicaldau ve Victor Nelsson'du. Sarı kırmızılı yönetim Cicaldau için 6.5 milyon euro, Nelsson için de 7 milyon euro bonservis ödemeyi kabul etmişti. Rumen orta saha ve Danimarkalı stoper kısa sürede performanslarıyla takımın vazgeçilmez isimleri oldular.

YAKINDAN TAKİP EDİLİYORLAR

Marsilya maçında ilk golü atan, ikincisini de arttıran Alexandru Cicaldau takımına 20 maçta 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Teknik direktör Fatih Terim'in en güvendiği isimlerden biri olan 24 yaşındaki oyuncu piyasa değerini de arttırdı. Alexandru Cicaldau'yu birçok İtalyan kulübü yakından takip ediyor.

Marcao ile iyi bir uyum yakalayan Victor Nelsson da ilk 11'in değişilmez isimleri arasına girdi. Teknik direktör Fatih Terim Danimarkalı stoper için, ''Çabuk öğreniyor'' yorumunu yaptı. Nelsonn daha sezonun ilk yarısı bitmeden 21 resmi maça çıktı.

Danimarka Milli Takımı Teknik Direktörü Kasper Hjulmand 23 yaşındaki savunma oyuncusunu takibe aldı.

Galatasaray yönetimi Nelsson'un serbest kalma bedelini 25 milyon euro olarak belirlemişti.