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Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; teknik direktör Fatih Terim'in Arda Turan konusunda dün yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşerken yönetimin bu sözlerden oldukça rahatsız olduğu ifade edildi. Başkan Mustafa Cengiz'in Terim'in açıklamalarının ardından çok sinirlendiği öğrenilirken bugün saat 17.00'de düzenleyeceği basın toplantısında Arda Turan konusuna açıklık getirmesi ve Terim'in sözlerine yanıt vermesi bekleniyor.
TERİM NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye Kupası'nda dün oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından Arda Turan ile ilgili şunları söylemişti:
"Ben Denizlispor maçından sonra Arda konusunda fikirlerimi söyledim. Bu konunun sadece teknik konu olmadığını, camiamızın ortak bir konsensus şeklinde bunun değerlendirilmesi gerektiğini söyledim. Geçen hafta toplantıda oturduk, konuştuk. Toplantıda Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak da vardı. Ben daha önce ne söylediysem Arda konusunda bunları tekrar ettim. Benim adıma buradaki kararın Galatasaray'ın ocağından yetişmiş bir değerine şans vermek, kapı açmak düşüncesinde olduğumu toplantıda ilettim. Onlar bu konuda bu düşüncede olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığı mıdır, evet öyledir. Toplantıdan çıkarken bu kararın iyi yönetilmesi gerektiğini söyledim. Ama ben toplantıdan ayrılır ayrılmaz birkaç gazeteciye bu konuda bilgi verilmiş. Ben yönetim ile ayrılık yok derken, çaba harcıyorum ama zaman zaman hayal kırıklığı yaşıyorum. Galatasaray´ı yöneten idareye saygı duydum. Çelişki çıkmasının da önüne geçtim."
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