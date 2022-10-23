Galatasaray'da Ali Palabıyık tepkisi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'u konuk ederken mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar ilk 45 dakikayı da 2-0 önde tamamladı. Diğer yandan iki golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayılan Galatasaray'da Ali Palabıyık ve yardımcılarının yönetimine de tepki vardı.

4. dakikada perde açıldı ancak gol ofsayta takıldı! Soldan Kerem'in şutu savunmadan döndü. Dönen topu Mertens tamamladı ama ağlara giden top gol değeri kazanmadı. 24. dakikada gelişen hızlı Galatasaray atağında Rashica topu savunma arkasına gönderirken Icardi, aşırtma vuruşla farkı 3'e çıkardı. Bu gol de VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

BOEY ATILDI SAHA KARIŞTI 32. dakika oynanırken Galatasaray 10 kişi kaldı: Hızlı gelişen Alanyaspor atağında Candeias, Sacha Boey'le girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ve hakem Ali Palabıyık doğrudan kırmızı kart gösterdi. Sarı-kırmızılı futbolcular bu karar sonrasında çok sinirlenirken hakemin etrafını sararak uzun süre itirazlarda bulundular. Pozisyon öncesinde kalesinden çıkmış olan Muslera itirazları sonrasında sarı kart gördü.

RIDVAN DİLMEN: KIRMIZI KART AĞIR Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen bu pozisyonu değerlendirirken "Muslera'nın da Candeias kadar topu alabilme ihtimalini görüyorum. Dolayısıyla kırmızı kartı ağır karar olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü'nden paylaşımda "Sacha Boey, orta sahada rakibini tuttuğu gerekçesiyle maçın hakemi Ali Palabıyık tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı!" ifadeleri kullanıldı. ALANYASPOR'DAN PENALTI TEPKİSİ Karşılaşmanın 43. dakikasında Alanyasporlu Yusuf Özdemir, Victor Nelsson'un müdahalesinin ardından Galatasaray ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık, VAR hakemi Koray Gençerler ile görüştükten sonra oyunu devam ettirdi. Alanyaspor penaltı çalınmamasına tepki gösterdi.

Öte yandan ilk yarının sonu gelirken Galatasaray, Alanyaspor savunmasını eksik yakalamışken kontratağa kalkarken hakem Ali Palabıyık ilk 45 dakikanın sona erdiğini belirten düdüğü çaldı. Galatasaraylı taraftarlar pozisyonun tehlikeli gelişebileceğini belirterek bu karara tepki gösterdi.

"BU HAKEME MAÇ VERİLMEZ" Erman Toroğlu da Ali Palabıyık'ın performansını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: "Ali Palabıyık 3-4 hafta evvel bir maç yönetiyor, maç yangın oluyor. 3 tane büyük hata yapıyor. 100 üzerinden 25 alması lazım misal. Gözlemci odaya gidiyor, Ali Palabıyık 'Elim ıslak' deyip gözlemcinin elini sıkmıyor. Bu adam bu maça gelmez, verilmez kardeşim. Hiç tanımam Ali Palabıyık'ı. Siz bu hikayeyi kavuğuma anlatın, uzaydan, bilgisayardan veriyorsunuz ya hakemleri. Yazıyorsunuz. Bilgisayara verseniz Palabıyık'ın 7-8 hafta ceza alması lazım. Bana anlatmayın"

"Öyle pozisyonlar var ki bir yerde bir futbolcuyu itiyor, itenin lehine faul veriyor falan. Bir rezalet olmaya başladı maç. Palabıyık yerlerde sürünüyor. Ali Palabıyık, bulursa bir Alanyalı atar. Böyle hakemdir bunlar. Oturalım güzelce maç seyredelim diyoruz. Maçın içine eden bir hakem bu. Bu hakeme maç verilmez"