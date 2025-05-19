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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da 5. yıldızın gol kralları! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da 5. yıldızın gol kralları!

        Trendyol Süper Lig'de sezonun şampiyonu olan Galatasaray, armasına 5. yıldızı takan ilk kulüp oldu. Sarı-kırmızılılar bu süreçte kazandığı son 5 şampiyonluğun dördünde, gol kralı çıkardı.

        Giriş: 19.05.2025 - 10:26 Güncelleme: 19.05.2025 - 10:26
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun şampiyonu bitime 2 hafta kala Galatasaray oldu.

        • 2

          Sarı-kırmızılılar bu sonuçla birlikte üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluğunu elde ederek 5. yıldızı armasına takan ilk kulüp ünvanını kazandı.

        • 3

          5. yıldızın kazanıldığı son 5 şampiyonluğun 4'ünde ise ise gol kralı Galatasaray'dan çıktı.

        • 4

          Sarı-kırmızılılarda bu sezonun flaş ismi Victor Osimhen, ligin bitimine 2 hafta kala Osimhen en yakın rakibi Krzysztof Piatek'e 4 gol fark attı.

        • 5

          ZİRVEDE TAMAMLARSA TARİHE GEÇECEK

          26 yaşındaki yıldız zirvede tamamlaması halinde Süper Lig tarihinde ilk kez bir Nijeryalı oyuncu gol kralı olmuş olacak.

        • 6

          İşte Galatasaray'ın zirvede tamamladığı son 5 sezon ve gol kralları...

        • 7

          2017-2018: 21. ŞAMPİYONLUK

          Bafetimbi Gomis: 33 maç - 29 gol (Gol kralı)

        • 8

          2018-2019: 22. ŞAMPİYONLUK

          Mbaye Diagne: 29 maç - 30 gol (Gol kralı)

          *Devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilmiştir.

        • 9

          2022-2023: 23. ŞAMPİYONLUK

          Mauro Icardi: 24 maç - 22 gol (Gol kralı Enner Valencia)

        • 10

          2023-2024: 24. ŞAMPİYONLUK

          Mauro Icardi: 34 maç - 25 gol (Gol kralı)

        • 11

          2024-2025: 25. ŞAMPİYONLUK

          Victor Osimhen: 29 maç - 25 gol* (Gol kralı)

          *Ligde 2 hafta daha oynanacaktır.

        • 12
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