Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile karşılaşacak. Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Grupta bir puanla son sırada yer alan Galatasaray'ın üst tura çıkma şansı bulunmuyor.

Club Brugge ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı iki puanla grupta üçüncü sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım, Belçika ekibiyle oynayacağı karşılaşmayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalma iddiasını sürdürmeye çalışacak. Peki Peki Galatasaray Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray maç kadrosu...

GALATASARAY CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Belçika'nın Club Brugge ekibini konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Maç, beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Belhanda, Adem Büyük

PUAN DURUMU

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5. hafta maçları öncesindeki puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av. p 1. PSG 4 4 0 0 10 0 10 12 2. Real Madrid 4 2 1 1 9 5 4 7 3. Club Brugge 4 0 2 2 2 8 -6 2 4. Galatasaray 4 0 1 3 0 8 -8 1

GALATASARAY'DA 4 SAKAT, BİR CEZALI

Galatasaray'da 5 futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı ile sarı kart cezalısı Steven Nzonzi maçın kadrosunda yer alamayacak.

Uruguay Milli Takımı'ndan sakat dönen ve Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada görev yapamayan kaleci Fernando Muslera'nın yarın sahada yerini alması bekleniyor.

GOL ATAMAYAN TEK TAKIM

Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda bu sezon gol sevinci yaşayamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Toplam 8 grupta 32 ekibin mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının ardından Galatasaray hariç tüm takımlar en az 1 kez gol buldu.

DİAGNE KADRODA YOK

Club Brugge'ün sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, müsabakada forma giymeyecek.

Belçika ekibinin teknik heyeti, Senegalli futbolcuyu karşılaşmanın kamp kadrosuna almadı.

Club Brugge'de ayrıca kırmızı kart cezalısı olan Ruud Vormer de maçta görev yapmayacak.

ÖMER BAYRAM: "KENDİMİZE İNANIYORUZ!"

Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram'ın açıklamaları

Galatasaray-Club Brugge maçına doğru- Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram:"Kendimize inanıyoruz. Yarın taraftarlarımızın desteğiyle 3 puanı alıp, Avrupa Ligi'ne devam etmek istiyoruz"İSTANBUL (AA) - Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Belçika temsilcisi Club Brugge ile oynayacakları maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan sarı-kırmızılı futbolcu, Avrupa'da yollarına devam etmek için karşılaşmanın çok önemli olduğunu aktardı.Takımda eksikliklerin olduğunu vurgulayan Ömer Bayram, "Galatasaray'ın bütün oyuncuları çok değerlidir. Maçın önemini herkes biliyorum. Tamam ya da devam maçı oynayacağız. Galatasaray her zaman Avrupa kupalarında olmaya layıktır. Biz Galatasaray'ı Avrupa Ligi'nde temsil etmek istiyoruz. Her şey bizim elimizde çünkü sahamızda oynuyoruz. Kendimize inanıyoruz. Yarın taraftarlarımızın desteğiyle 3 puanı alıp, Avrupa Ligi'ne devam etmek istiyoruz.

Sahada basmadık yer bırakmayacağız." diye konuştu.Galatasaray'da geçen sezon uyum sorunu yaşadığını belirten Ömer Bayram, şunları kaydetti:"Ben kendime her zaman inandım. Hiçbir zaman pes etmedim. Sezon başı kampında ayrılıp, ayrılmamamla ilgili bir gündem vardı. Ancak ben kampta öyle bir şey düşünmedim. Kendimi antrenmanlara verdim. Hocamız beni orta sahada kullandı. Hazırlık maçları iyi geçti. Hocanın bana verdiği şansı elimden geldiği kadar iyi kullandığımı düşünüyorum. Savaşçı ruhumu hiçbir zaman kaybetmedim. Takım için elimden geleni yaptım. Bunu her zaman yapacağıma inanıyorum."Ömer Bayram, Hollanda'da kariyerine kanat oyuncusu olarak başladığını dile getirerek, "Türkiye'de Kayserispor'a sol açık olarak transfer oldum. Sol bekte sakatlıklar oldu. Ben o bölgede iyi maçlar çıkardığım için sol bekte devam ettim. Sol bek olarak da A Milli Takım'a gittim. Fatih hoca da sağ olsun bana orta sahada şans verdi. Orta saha bana uygun geliyor. Bence yetenekli ve iyi oyuncu her zaman her yerde oynamalı. Ben savaşçı ruhumla her zaman her yerde oynamaya hazırım." ifadelerini kullandı.