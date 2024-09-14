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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi belli oldu! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Emre Kargın oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 13:43 Güncelleme: 14.09.2024 - 13:43
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        İşte G.Saray - Rizespor maçının VAR'ı
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        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Abdullah Uğur Sarı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak.

        Müsabakanın VAR koltuğunda Emre Kargın oturacak. Kargın'a AVAR'da İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek.

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