01 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor...
Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı önemli oyuncularla dikkati çeken sarı-kırmızılı takım, sezona iyi başlayamadı. Ligde geride kalan 9 müsabakada 3 galibiyet alıp 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan ve 13 puan toplayan Galatasaray, haftaya lider Aytemiz Alanyaspor'un 5 puan gerisinde 7. sırada girdi.
Ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor ise aldığı 11 puanla 13. sırada yer buldu.
GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR
STAT: Türk Telekom Stadı
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN Sports 1
GALATASARAY: Muslera, Şener, Luyindama, Ahmet, Nagatomo, Seri, Lemina, Ömer, Emre Mor, Babel, Andone
YEDEKLER: Okan, Emre Taşdemir, Adem, Selçuk, Belhanda, Donk, Jimmy, Mariano, Feghouli, Nzonzi
TEKNİKDİREKTÖR: Fatih Terim
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Attamah, Vetrih, Boldrin, Aminu, Oğulcan
YEDEKLER: Tarık, Abdullah, Atakan, Scepovic, De Pauw, Samudio, Barış, Burak, Oğuz Kağan, Orhan
TEKNİKDİREKTÖR: İsmail Kartal
FALCAO VE MARCAO YOK
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Radamel Falcao ve sarı kart cezalısı Marcao, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Aşil tendonunda ağrısı olan ve ayak bileği kemiği ile yumuşak dokusunda ödemi bulunan Kolombiyalı golcü Falcao, yaklaşık 1 aydır formasından uzak... Fizyoterapistler eşliğinde çalışan 33 yaşındaki yıldız futbolcunun Real Madrid maçında sahada olması bekleniyor.
BELHANDA CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Younes Belhanda, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde 7 müsabakada görev yapan Faslı orta saha oyuncusu, gördüğü 3 sarı kartla ceza sınırına dayandı. Belhanda, müsabakada kart görmesi durumunda 11. haftadaki Gaziantep FK maçında oynayamayacak.
EVİNDE YENİLGİYİ UNUTTU
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 40 lig maçında mağlup olmadı. Ligde Türk Telekom Stadı'nda son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 40 müsabakada da yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte 33 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı.
SON 8 RESMİ MAÇTA TEK GALİBİYET
Galatasaray, çıktığı son 8 resmi maçta tek galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül'de 1-0 kazandığı Kasımpaşa mücadelesinden sonra 8 resmi maça çıktı. Ligde 5 maç yapan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte ligde 1 galibiyet alabilirken, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet gördü.
GOL YOLLARINDA ETKİSİZ KALDI
Galatasaray, bu sezon çıktığı 13 resmi müsabakada gol yollarındaki etkisiz görüntüsüyle dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve TFF Süper Kupa'da oynadığı 13 karşılaşmada 10 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü. Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların 6'sında skor üretirken, 7'sinde ise suskun kaldı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
37. RANDEVU
Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 36 lig maçından 24'ünü Galatasaray, 5'ini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılı ekibin 83 golüne, yeşil-mavililer 35 golle karşılık verebildi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı. İkinci devre Rize'de oynanan müsabakayı Galatasaray, son dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 kazandı.
GALATASARAY KAZANMAKTA ZORLANIYOR
Galatasaray, Çaykur Rizespor ile Süper Lig'de yaptığı son maçlarda oldukça zor galip geliyor. Ligde rakibiyle yaptığı son 10 maçtan sadece 3'ünü kazanabilen sarı-kırmızılı ekip, 6 kez berabere kaldı, bir kez mağlup oldu.
Öte yandan Galatasaray, sahasında Rizespor ile oynadığı lig maçlarında sadece tek yenilgi aldı. İki ekip ligde şimdiye kadar İstanbul'da 18 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalardan 13'ünü kazandı, 4'ünde berabere kaldı, sadece 2003-2004 sezonundaki müsabakayı 2-1'lik skorla yitirdi.
İstanbul'da Galatasaray'ın toplam 44 golüne, Rizespor 13 golle karşılık verdi. Galatasaray, İstanbul'daki 18 lig maçının tamamında gol atarken, 9'unda kalesini gole kapadı.
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