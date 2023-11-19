Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kayseri Basketbol'u mağlup etti
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 89-85 mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Melikgazi Kayseri Basketbol'u sahasında 89-85 mağlup etti.
Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Sezer Bor, Mustafa Çeltiker
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 18, Allen 30, Yağmur Kübra Taşar 5, Büşra Akbaş 3, Sude Yılmaz 8, Harrigan 5, Meltem Yıldızhan 5, Vanloo 15
Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 20, Wiley 23, Ayşegül Günay Aladağ 16, Richardson 12, Nazlı Bircan Gökdemir 4, Holmes 10, Merve Arı, Damla Gezgin
1. periyot: 19-26
Devre: 37-46
3. periyot: 61-62