Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fransa temsilcisi Bordeaux ile karşı karşıya geliyor.

GALATASARAY - BORDEAUX

SAAT: 17:30

YAYIN: Spor Smart

STAT: Tivoli-Neu

2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı kampla sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Bordeaux ile özel maçta karşılaşıyor.

Bordeaux, 20 takımlı Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) geride kalan sezonu 41 puanla 14. basamakta tamamladı.

Galatasaray ile Bordeaux, daha önce Avrupa kupalarında 5 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu müsabakaların ikisini Fransız ekibi kazanırken ikisi beraberlikle sonuçlandı. Bir maç da Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Avrupa'daki ilk deneyimini 2012-2015 yıllarında formasını giydiği Bordeuax ile yaşayan Brezilyalı oyuncu Mariano Filho da eski takımına karşı mücadele edecek.

Galatasaray, Avusturya kampında yaptığı 2 hazırlık maçında Alman takımları Leipzig'e 3-2, Augsburg'a 4-1 yenilmişti.

RB LEIPZIG MAÇI: BABEL GOLLE BAŞLAMIŞTI

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'nın Leipzig takımıyla yaptığı hazırlık maçını 3-2 kaybetmişti.

Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanan maça Galatasaray, İsmail Çipe, Mariano Filho, Ahmet Çalık, Marcao, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Selçuk İnan, Ryan Babel ve Kostantinos Mitroglou ilk 11'i ile çıkmıştı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna Şener Özbayraklı, Yunus Akgün, Martin Linnes, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Erencan Yardımcı, Valentine Ozornwafor ve Mustafa Kapı dahil olmuştu. Galatasaray'da sadece Babel, Ahmet Çalık ve kaleci İsmail Çipe 90 dakika sahada kalmıştı.

Mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip, 28. dakikada yeni transferi Babel'in kaydettiği golle 1-0 önde tamamlamıştı. İkinci yarıda Leipzig 56. dakikada Halstenberg, 58. dakikada Poulsen, 59. dakikada Augustin ile bulduğu gollere 3-1 öne geçmişti.

Galatasaray, maçın 89. dakikasında Babel ile bir gol daha bulsa da müsabaka Leipzig'in 3-2'lik üstünlüğüyle sona ermişti.

Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel, sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk maçta 2 gol attı.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Hollandalı futbolcu, Leipzig karşısında golleriyle ön plana çıktı.

ŞENER VE OZORNWAFOR İLK KEZ FORMA GİYMİŞTİ

Galatasaray'ın yeni transferi Şener Özbayraklı ile Ozornwafor, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletmişti.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray ile anlaşan Şener ile Nijerya'dan transfer edilen genç Ozornwafor, müsabakanın ikinci yarısında oyuna girmişti.

AUGSBURG MAÇI: SAVUNMA YİNE ALARM VERDİ

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı maçta Almanya'nın Augsburg takımına 4-1 yenilmişti.

Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, ikinci hazırlık maçında Augsburg karşılaşmıştı.

Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanan maça Galatasaray, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ahmet Çalık, Marcao, Emre Taşdemir, Donk, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Ryan Babel ve Erencan Yardımcı 11'i ilk çıkmıştı.

Mücadelenin ilk yarısında topa daha çok sahip olan Alman ekibi, 14. dakikada Florian Niederlechner'in golüyle 1-0 öne geçmişti. Maçın 31. dakikasında Carlos Gruezo'nun uzaktan şutunda Niederlechner'in dokunduğu top kaleci İsmail'i şaşırtarak ağlara gitmişti ve fark 2'ye çıkmıştı. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Augsburg'un üstünlüğüyle sona ermişti.

Teknik direktör Fatih Terim, ikinci yarının başında Okan Kocuk, Valentine Ozornwafor, Mariano Filho, Yutu Nagatomo, Kostantinos Mitroglou'yu oyuna almıştı. Terim, ilerleyen dakikalarda ise Ömer Bayram, Atalay Babacan, Metehan Mertöz, Mustafa Kapı, Gökay Güney, Ali Yavuz Kol'u sahaya sürmüştü.

Maçın 53. dakikasında kaleci Okan Kocuk ile savunmadaki Ahmet Çalık'ın anlaşmazlığında kaptırılan topa son olarak vuran Andre Hahn fileleri havalandırdı ve farkı 3'e çıkarmıştı. Bir dakika sonrasında Stefano Russo ceza sahası dışından şutuyla skoru 4-0'a getiren golü kaydetmişti. 87. dakikada Ömer Bayram ile fileleri havalandıran Galatasaray, maçtaki ilk golünü atmıştı. Müsabaka, Augsburg'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona ermişti.

ERENCAN İLK KEZ 11'DE FORMA GİYMİŞTİ

Galatasaray'ın 17 yaşındaki golcüsü Erencan Yardımcı, A takımla ilk kez bir müsabakaya ilk 11'de başlamıştı.

Kampın dikkati çeken oyuncularından olan Erencan, Augsburg müsabakasına ilk 11'de forma giymişti.

Erencan, Leipzig ile oynanan hazırlık maçında da sonradan oyuna girerek takımının attığı 2. golün hazırlayıcısı olmuştu.

TIVOLI-NEU STADI