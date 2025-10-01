Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, derbi maçı biletleri satışa çıktı mı?
Süper Lig'in 8. haftası dev bir maça sahne oluyor. Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlıyor. RAMS Park'ta oynanacak dev derbi öncesinde, Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Üst sıraları doğrudan etkileyecek olan mücadele, iki takım için 3 puandan fazlasını ifade ediyor. Sarı-kırmızılılar ev sahibi avantajını kullanıp çıkışını sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlılar ise Galatasaray maçı ile çıkışa geçmek istiyor. Peki, "Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, derbi maçı biletleri satışa çıktı mı?" İşte Galatasaray - Beşiktaş derbi tarihi...
Galatasaray-Beşiktaş derbisi için nefesler tutuldu. Süper Lig'de 8. hafta oynanacak derbi, zirve mücadelesinde kritik bir öneme sahip olacak. Galatasaray liderleğini ve yenilmezllik serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Beşiktaş ise liderle olan puan farkını kapatmanın hesaplarını yapıyor. Derbi mücadelesinde Galatasaray - Beşiktaş maçının biletlerinin satışa sunulacağı tarih gündemi meşgul eden konular arasında yer alıyor. Peki, "Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı biletleri satışa çıktı mı?" İşte detaylar...
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?
Galatasaray-Beşiktaş derbisi 4 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak.
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Ali Sami Yen Spor Kompelksi Rams Park'ta oynanacak dev mücadele Bein Sports 1 ekranından aktarılacak.
GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı biletleri henüz satışa çıkmadı. Derbi biletlerinin 2 Ekim tarihinde satışa sunulması bekleniyor.
