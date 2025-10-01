Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS - BJK derbi maçı biletleri satışa çıktı mı?

        Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, derbi maçı biletleri satışa çıktı mı?

        Süper Lig'in 8. haftası dev bir maça sahne oluyor. Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlıyor. RAMS Park'ta oynanacak dev derbi öncesinde, Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Üst sıraları doğrudan etkileyecek olan mücadele, iki takım için 3 puandan fazlasını ifade ediyor. Sarı-kırmızılılar ev sahibi avantajını kullanıp çıkışını sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlılar ise Galatasaray maçı ile çıkışa geçmek istiyor. Peki, "Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, derbi maçı biletleri satışa çıktı mı?" İşte Galatasaray - Beşiktaş derbi tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 21:23 Güncelleme: 01.10.2025 - 21:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray-Beşiktaş derbisi için nefesler tutuldu. Süper Lig'de 8. hafta oynanacak derbi, zirve mücadelesinde kritik bir öneme sahip olacak. Galatasaray liderleğini ve yenilmezllik serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Beşiktaş ise liderle olan puan farkını kapatmanın hesaplarını yapıyor. Derbi mücadelesinde Galatasaray - Beşiktaş maçının biletlerinin satışa sunulacağı tarih gündemi meşgul eden konular arasında yer alıyor. Peki, "Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı biletleri satışa çıktı mı?" İşte detaylar...

        • 2

          GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?

          Galatasaray-Beşiktaş derbisi 4 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak.

        • 3

          GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Ali Sami Yen Spor Kompelksi Rams Park'ta oynanacak dev mücadele Bein Sports 1 ekranından aktarılacak.

        • 4

          GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

          Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı biletleri henüz satışa çıkmadı. Derbi biletlerinin 2 Ekim tarihinde satışa sunulması bekleniyor.

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        Küresel Sumud Filosu'nda acil durum ilan edildi
        Küresel Sumud Filosu'nda acil durum ilan edildi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        1 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        1 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        Yangın evine sıçradı
        Yangın evine sıçradı
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Icardi adli psikologla görüştü
        Icardi adli psikologla görüştü
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Habertürk Anasayfa