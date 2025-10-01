Galatasaray-Beşiktaş derbisi için nefesler tutuldu. Süper Lig'de 8. hafta oynanacak derbi, zirve mücadelesinde kritik bir öneme sahip olacak. Galatasaray liderleğini ve yenilmezllik serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Beşiktaş ise liderle olan puan farkını kapatmanın hesaplarını yapıyor. Derbi mücadelesinde Galatasaray - Beşiktaş maçının biletlerinin satışa sunulacağı tarih gündemi meşgul eden konular arasında yer alıyor. Peki, "Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı biletleri satışa çıktı mı?" İşte detaylar...