Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle:
Hocamızla her zaman bir araya gelip görüşüyoruz. Hocamızla uzun süre masaya döktük her şeyi. İnsanlar bazen maç sonrası aşırı adrenalinle bazı kelimeler kullanabiliyor. Bu kelimeler yanlış yerlere çekilebiliyor. Biz halas-ı kalp ile hocamıza soruyoruz. Hocamıza neyi kastettiğini soruyoruz. Açıklamaları bize yeterli oluyor. Fatih Terim, Türk futbolu için ikonik bir karakterdir, çok değerlidir. Başarılıya endeksli bir camiada yenilgiler insanları üzüyor, geriliyor. Hiçbir sorun yoksa, burada bir şeyler yanlıştır. Sorun olmalı ve bu sorunlar iyi niyetle düzeltilmeli. Biz bu noktadayız. Florya ile hep iç içeyiz"
"Bana mesleğimi sorarsanız, pompacılık değil. Benim mesleğim idarecilik, yöneticilik. Aldığım eğitim, ömrüm böyle geçti."
"TRANSFERİN ŞAMPİYONU" BENZETMESİNE YANIT
"Bir madalya verilecekse, transfer şampiyonu olunacaksa rakibimize verilsin. Sanırım daha fazla çıkartıyorlar şampiyonluk sayısını, bir de oradan verilsin."
LİMİT GÖNDERMESİ
"Resmi makamlara sesleniyorum. Türkiye'de limitlere uyan, kurallara uyan, kırmızı ışıkta duran, şeffaf olan, açık ve net olanlar cezalandırılmalı. Kurallara uymayanlar, limitlere uymayanlar ödüllendirilmeli, şampiyon ilan edilmeli"
"Bizler gibi kurallara uyan, limitlere uyan kulüpler ihraç edilmeli. Bir an önce yönetimleri istifa etmeli. İstifa etmiyorlarsa bir kararname ile görevden alınmalı"
"Galatasaray'ın 598 milyon TL limiti var. Niye kullanmıyorsunuz diyorlar. Güzel kardeşim, o bütün ücretler dahil. Harcayacağınız para değil o. Bütün teknik kadro, sporculara, menajerler ödenenden sonra elde kalan para."
"Taraftar her şeyi diyebilir. İstifa edin diyebilir. Asla kızmıyor, anlayışla karşılıyorum. Bize her türlü hileyi yapın, oyuncu satın ve alın diyorlar. Biz öyle bir şey yapamayız. Biz dürüstüz! Galatasaray kültürü budur! Felek diyeyim, felek beni şahsen de buluyor. Felek, her türlü esbabın cefasın toplasın gelsin. Eğer biz Galatasaraylı olarak bir azimetten dönersek ondan daha kahpe olamaz"
"TRANSFER KONUSUNDA BAŞARISIZ OLDUĞUMU DÜŞÜNMÜYORUM"
Transfer konusunda şahsen başarısız olduğumu düşünmüyorum. Belli oyuncularımıza belli teklifler geldi ama bize uymadı"
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