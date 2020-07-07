Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.
Ligde arka arkaya aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında oldukça geriye düşen sarı-kırmızılı ekip, haftaya 52 puanla 4. sırada girdi. Sezonun iyi performans gösteren takımlarından olan Aytemiz Alanyaspor ise 48 puanla 7. sırada yer aldı.
GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER
Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçında birçok futbolcusundan yararlanamayacak.
Kiralık sözleşmesi sona erdiği için takımdan ayrılan Henry Onyekuru'nun yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone, sakatlığı bulunan Mario Lemina, cezalı olan Sofiane Feghouli ve Marcelo Saracchi, Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle son 2 maçta görev yapamayan Radamel Falcao'nun da yarın sahaya çıkması beklenmiyor.
ADEM BÜYÜK DÖNÜYOR
Sakatlıklar nedeniyle son 2 maçına santrforsuz çıkan sarı-kırmızılı ekipte, Adem Büyük cezasını tamamladı. Ligin 27. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasında kırmızı kart gören ve sonraki davranışlarından dolayı 2 maç daha men cezası verilen Adem Büyük, Alanyaspor'a karşı forma giyebilecek.
2 FUTBOLCU SINIRDA
Galatasaray'da Alanyaspor mücadelesi öncesinde 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri ve Ömer Bayram, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 32. haftadaki MKE Ankaragücü maçında görev yapamayacak.
SON 6 MAÇINI KAZANAMADI
Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 6 maçta galibiyet elde edemedi. Galatasaray, 1 Mart'ta 3-0 kazandığı Gençlerbirliği müsabakasından sonra çıktığı 6 lig müsabakasında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor'a mağlup oldu.
ALANYASPOR İLE BU SEZONKİ 4. MAÇ
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Aytemiz Alanyaspor ile 3 kez karşılaştı. İki takım, bu sezon Süper Lig'de 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, ligde sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanmıştı. Sarı-kırmızılılar, Akdeniz temsilcisi ile Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştı. İlk maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, rövanşta 3-1 galip gelmesine rağmen elendi.
SÜPER LİG'DE 8. RANDEVU
Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor yarın Alanya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 8. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan maçlardan ilk 5'ini Galatasaray kazandı. Altıncı müsabaka beraberlikle sona ererken son karşılaşmayı da kazanan Galatasaray, rakibine mağlup olmadı. Geride kalan 7 maçta sarı-kırmızılı takımın 21 golüne, Alanya ekibi 6 golle yanıt verebildi.
TESTLER NEGATİF
Galatasaray Kulübü, yarınki Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla dün sabah (6 Temmuz) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır."
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