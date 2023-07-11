Galatasaray Austria Wien hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaray Austria Wien hazırlık maçı için heyecanlı bekleyiş şimdiden başlamış durumda. Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 23. şampiyonluğunu ilan sarı kırmızılılar, 2023-2024 sezonu öncesi üçüncü hazırlık maçında bu kez köklü Avusturya temsilcisi Austria Wien ile karşı karşıya geliyor. İşte, son olarak Kisvarda FC'yi 2-0 mağlup eden sarı kırmızılıların yeni hazırlık maçı ile ilgili ayrıntılar...
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Süper Lig'de 2023-2024 sezonuna 24. şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Galatasaray, Avusturya'da hazırlık maçlarına devam ediyor. Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek adına ön eleme turlarına çıkacak olan Cimbom, 3. hazırlık maçında Austria Wien ile karşılaşıyor. Peki, şimdiden merakla beklenen Galatasaray Austria Wien hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
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GALATASARAY AUSTRIA WIEN MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray'ın Austria Wien ile karşılaşacağı hazırlık maçı, 14 Temmuz Cuma günü saat 20:30'da oynanacak.
Mücadelenin GS TV'den canlı yayınlanması bekleniyor.
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GALATASARAY HAZIRLIK KAMPI DETAYLARI
Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başladı.
Sarı-kırmızılılar, yurtdışı kampında hazırlıklarını 8-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da Bad Waltersdorf'ta sürdürecek.
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GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ELEME TURUNDAKİ RAKİBİ KİM OLDU?
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu sonucunda Galatasaray, Makedonya ekibi FC Struga ile Litvanya temsilcisi FK Žalgiris Vilnius eşleşmesinden gelecek takımla kozlarını paylaşacak.
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GALATASARAY'IN ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?
Kura çekimine seri başı olarak katılan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçları 25-26 Temmuz ve 1-2 Ağustos tarihlerinde çift maç eleme usulüne göre oynanacak.