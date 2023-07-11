Galatasaray Austria Wien hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonuna 24. şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Galatasaray, Avusturya'da hazırlık maçlarına devam ediyor. Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek adına ön eleme turlarına çıkacak olan Cimbom, 3. hazırlık maçında Austria Wien ile karşılaşıyor. Peki, şimdiden merakla beklenen Galatasaray Austria Wien hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?