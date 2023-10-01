Galatasaray - Ankaragücü maçının yazar yorumları
Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Galatasaray, galibiyet serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Maçta 12 kurtarış yapan Başkent ekibinin kalecisi Bahadır Güngördü, takımının farklı şekilde mağlup olmasını engelledi
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OSMAN ŞENHER: Ankaragücü maçındaki skor sizi kandırmasın... Sahada bu sezonun en iyi futbolunu oynayan, takım olarak bütünleşen bir Galatasaray vardı. Evet, ilk golü kendi kalelerinde gördüler. Bu futbolun içinde olan bir şey... Bir takım yüzde yüz diyebileceğimiz yedi gol pozisyonuna giriyor, boş kaleye topu atamıyor ve ilk golü yiyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Son vuruşları yapmak beceri işidir.
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Salı günü oynanacak Manchester United maçı öncesi takım olarak Muslera ile Zaha başta olmak üzere iyi sinyaller verdiler. Hatta eminim o maçta dün geceki futbollarının da ötesine çıkacaklar. Old Trafford’da üç puanla dönmeleri hiç de sürpriz olmayacak. En önemli beklenen futbolcuların başında Ziyech geliyor.
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Okan hoca Ankaragücü maçının kadrosuna almadı, bu yıldız futbolcuyu Machester United maçına sakladı. Ziyech de Zaha gibi iyi bir dönüş yaparsa Galatasaray elini kolunu sallayarak Londra’dan galibiyetle döner.
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İBRAHİM YILDIZ: İlginç bir maç izledik. Tek kaleye dönen bir mücadele ve bu baskı karşısında devleşen bir isim vardı sahada. Ankaragücü kalecisi Bahadır tek başına Galatasaray’a direnirken, kolay kolay unutulmayacak kurtarışları ile tarihi hezimeti önledi. Okan Buruk’un öğrencileri hiçbir maç bu kadar şut atmadılar sanırız. Ankaragücü kalesine atılan 36 şut tam anlamıyla rekordu.
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Kaleci Bahadır, yağmur gibi gelen şutlara karşı sanki şemsiye ile önlem almıştı. Köşelerden çıkardı. Karşı karşıya kaldığında ellerini iyi kullandı. Kalesinde devleşti tam anlamıyla. Bahadır, iyi bir maç çıkarmasa Galatasaray bir düzine gol atabilirdi.
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Başkent ekibi, savunmada kalabalık kaldı. Ancak, orta alanda inanılmaz toplar kaptırdılar. İki pas yapamadılar diyebiliriz. Tüm mücadeleleri kaybettiler. Bu denli kötü oynayan bir takımın hezimetten kurtulması kendileri adına büyük şanstı.
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AHMET ÇAKAR: Galatasaray, sezonun en iyi maçlarından birini oynadı ama çok zor bir galibiyet aldı. Bunun tek sebebiyse Ankaragücü'nün kalecisi Bahadır… Mükemmel ve muhteşemden öte bir performans sergiledi. Eğer vasat oynasaydı, maç 7-1 biterdi. Çok iyi oynasaydı 4-1 biterdi. Olağanüstü oynadı skor 2-1 oldu.
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Önce yayıncı kuruluşa şunu söylemek lazım; tamam top çizgiyi geçmiş gibi görünüyor. Fakat tam korner direğinin oradaki bir kameradan topun geçtiğini tüm Türkiye'ye göstermeniz gerekiyor. Ya da TFF, İngiltere'deki gibi hakemlere gol line teknolojisini getirmesi gerek.
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Volkan Bayarslan'ı hiç beğenmedim. Kerem Demirbay'ın Bahadır'ın karnına tekmesi en az sarı karttı. G.Saray'ın attığı beraberlik golü öncesi top taca çıkarken Kerem'in rakibine faulü var. Bunlar hep atlandı. Yine Torreira'nın ilk yarıda penaltı olabilecek bir pozisyonu var.
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LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray, Ankaragücü'ne kaybetseydi futbolun adaleti büyük haksızlık yapmış olacaktı. Çünkü maç Galatasaray hücum oyuncularıyla kaleci Bahadır arasında geçti. Ankaragücü kalecisi büyü mü yaptı bilmem ama hayatının maçını oynadı. Her türlü şutu kurtardı. İcardi'nin 4 vuruşunu çıkardı, ,Tete'ye, Zaha'ya, Kerem'e gol izni vermedi.
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Ankaragücü'nün kalesinde Bahadır olmasaydı herhalde Galatasaray tarihi bir gol rekoru kırardı. G.Saray iyi oynadı, akıllı hücum etti. Sadece 2 oyuncu başta Tete etkisiz kaldı, çok çalışmasına çok koşmasına iyi mücadele etmesine rağmen Kerem Aktürkoğlu ciddi top kayıpları yaptı. Demirbay oyuna akıl kattı.
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ERMAN TOROĞLU: G.Saray, maçın başından sonuna kadar oyunun hakimi. Hakimi de yediği bir gol var; santra yayında defanstan kimse yok. Ankaragücü forveti hafif tempoda koşa koşa gitti, golü yaptı döndü. Sarı-kırmızılılar, çok yardımlaştılar, iyi işler de yaptılar ama oyunu yan çizgilere fazla taşıyamadılar. Ortaya sıkıştırdılar. Bu da Ankaragücü'nün işine geldi.
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Burada Ankaragücü kalecisi Bahadır'ı da unutmamak lazım. Bahadır'ın soyadı Güngördü. Az daha Galatasaray'a gününü gösterecekti! Ama bu tip maçlar tehlikelidir, yani 1 farklı skorlar. Her an bir hata yaparsın ve maçı berabere bitirirsin. Ankaragücü'nün de çok önemli iki adamı eksikti, bunu da not etmek lazım. Ama tabii ki Galatasaray, Ankaragücü'nün rakibi değil. Onlar kendi rakipleriyle oynayacağı maçlara baksınlar.
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BÜLENT TİMURLENK: Old Trafford'da son düdük çalıp yüzde 77 topa sahip olan, 19 hücum (gol beklentisi 1.68) geliştiren M.United'ın Crystal Palace'a 1-0 kaybetmesinin ardından Erik ten Hag o moral bozukluğuyla sıcağı sıcağına Galatasaray-Ankaragücü maçı için ekran başına geçmiş midir bilmiyorum ama mutlaka izlemiştir.
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Okan Buruk'un da dün gece 3 gün sonra oynayacağı rakibini izlediği gibi. İki takım da topa daha fazla sahip olup kapanan rakiplere karşı oynadı. Bu oyunlardan salı akşamki randevu için oyun planına dair bir ipucu çıkmaz elbette ancak Galatasaray'ın dün maçı ilk yarıda 18, totalde 36 hücum girişimiyle tamamladığını ve geriye düşse de oynadığı futbolla taraftarına, "bu takım bu maçı çevirir'' dedirten bir futbol olduğunu söylemek lazım.
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36 hücum geliştiriyor (gol beklentisi 3.42) ve muhtemelen kaleci haftanın kalecisi oluyorsa Old Trafford'a başınız dik gidersiniz. O stadyumun lakabı Düşler Tiyatrosu. Her başarı da hayal etmekle başlamıyor mu zaten.