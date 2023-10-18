Galatasaray alt liglerde maden buldu

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Geçen sezon yaşadığı dönüşüm ile tarihinin en kötü dönemlerinden birini geride bırakıp şampiyonluğa ulaşan Galatasaray zafere birkaç kilit oyuncunun performansıyla ulaşmıştı. Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sacha Boey, Fernando Muslera gibi yabancı oyuncuların yanı sıra Kerem Aktürkoğlu ile Abdülkerim Bardakcı da kazanılan şampiyonlukta omurgada yer almış; Barış Alper Yılmaz da kritik maçların parlayan yıldızı olmuştu. Sarı-kırmızılılar, alt ligler ve Anadolu'dan gelen bu futbolcular ile zirve yürüyüşüne bu sene de devam ediyor.

3. LİG'DEN MİLLİ TAKIM'A Başakşehir'de oynadığı dönemde futbolu bırakma noktasına gelen ve 'Dört yılımın çalındığını düşünüyorum' diyerek sitem eden Kerem Aktürkoğlu, 3. Lig ekibi 24Erzincanspor'dan geldiği Galatasaray'da basamakları bir bir tırmandı. Hamle oyuncusu olarak geçirdiği kısa sürenin ardından ilk 11'e yerleşen Kerem, geçen sezon Süper Lig'in asist kralı olurken bu sezona da fırtına gibi başladı. REKLAM

SADECE DÖRT MAÇ KAÇIRDI Attığı 5 gol ile Icardi'den sonra takımın en skorer ikinci oyuncusu olan kaptan, altı golün de hazırlayıcısı oldu. Geçen sezon iç koridorda görev yapan ve bu role kolayca adapte olan 25 yaşındaki futbolcu, milli arada da Avrupa'nın dikkatini çekti. Birçok devin Beşiktaş müsabakasında yerinde takip edeceği Kerem, 2021-22 sezonundan bu yana sadece 4 maç kaçırdı ve 128 mücadelede 69 gole katkı sağladı.

BARIŞ ALPER SINIF ATLAMAYA DEVAM EDİYOR Süper Lig'e 2021-22 sezonunda Galatasaray ile adım atan Barış Alper Yılmaz da Kerem Aktürkoğlu gibi basamakları bir bir tırmanıyor. Sarı-kırmızılıların geçirdiği kötü sezonda dikkat çekemeyen 23 yaşındaki futbolcu, Okan Buruk ile bambaşka bir görüntüye büründü. Fiziksel kalitesi ile rakiplerine üstünlük kuran Barış Alper geçen sezon büyük maçlarda gösterdiği performansı bu sezona da taşımayı başardı.

Geçen sezon sahaya ilk 11'de ilk kez Beşiktaş derbisiyle çıkan Barış Alper Yılmaz, Icardi'ye gol attırırken Sivasspor deplasmanında attığı son dakika golüyle şampiyonluğun kırılma noktalarından birinde sahne almıştı. 3-0'lık Kadıköy galibiyetinde de sahaya sürpriz şekilde 11'de çıkan milli futbolcu Fenerbahçe savunmasına zor anlar yaşatmış ve yine unutulmayacak bir zaferde başrollerden biri olmuştu.

BÜYÜK MAÇLARIN BÜYÜK TOPÇUSU 3. eleme turunda Olimpija Ljulbjana maçlarına santrforda başlayan ve birer gol kaydeden Barış Alper esas patlamayı Manchester United ve Hırvatistan müsabakalarında yaptı. Old Trafford'da oyuna girdikten kısa süre sonra Kerem'in attığı golü hazırlayan 23 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'da da Hırvatistan'ı yıkan isim oldu.

27'SİNE KADAR ALT LİGLERDE OYNADI 29 yaşında olmasına rağmen kariyerinin büyük bölümünü 1. Lig'de geçiren Abdülkerim Bardakcı da Galatasaray'ın liderlerinden birine dönüştü. Süper Lig'de düzenli olarak 2020-21'de süre almaya başlayan Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından Üç Büyükleri de peşine takarak Galatasaray'ın yolunu tuttu.

Sarı-kırmızılı takımdaki ilk günlerinde nispeten zorlanan ancak adaptasyon süresini kısa tutan Abdülkerim, hem savunmada hem de oyun kurulumu ile zaman zaman hava toplarında sunduğu katkıyla A Milli Takım'a kadar yükseldi. Stefan Kuntz döneminde iki kez kadroya çağrılsa da sadece bir kez forma şansı bulabilen 29 yaşındaki savunmacı muradına bu sezon erdi.

Vincenzo Montella'nın Hırvatistan ve Letonya karşılaşmalarında ilk 11'e yerleştirdiği Abdülkerim, gol yemeden tamamlanan iki kritik müsabakada tam not aldı. Milli yıldız, Old Trafford'da da Galatasaray'ın parlayan oyuncuları arasına girdi. 23 yaşına kadar Süper Lig'de sadece 779 dakika geçiren Abdülkerim, Galatasaray'ın karanlıkta bulduğu değerlerden biri oldu.

ÜÇ OYUNCUDA DA SCOUT EKİBİNİN DAHLİ VAR Galatasaray'ın scout ekibinin bu üç oyuncunun transferinde de dahli bulunuyor. Kerem Aktürkoğlu'nu alt liglerdeki bağlantılarının tavsiyesiyle takibe başlayan gözlemci kadrosu, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı transferlerinde de aktif rol aldı. Galatasaray'dan önce Süper Lig'de toplamda sadece 7 bin dakikası bulunan bu üç oyuncuya da inanan scout ekibi, sarı-kırmızılıların üç milli değer kazanmasında pay sahibi oldu.