Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Süper Lig'in 32'nci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 12.04.2024 - 20:51 Güncelleme: 12.04.2024 - 20:51
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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