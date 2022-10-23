Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'u konuk etti. Ligde son 2 maçında 1 puan toplayan sarı-kırmızılılar, kritik önem taşıyan mücadeleden de 2-2 beraberlikle ayrılarak zirve yarışında büyük yara aldı.
Cimbom, 11. dakikada Dries Mertens ve 22. dakikada Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 öne geçti.
G.Saray'ın bu sezonki flaş transferleri böylece ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.
Galatasaray'da Sacha Boey, 31. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Rakibinin eksik kalmasının ardından ikinci yarıda Alanyaspor, 68. dakikada Balkovec ile 90+1'de Ahmed Hassan'ın golleriyle güçlü rakibinden 1puanı kaptı: 2-2.
Galatasaray bu sonuçla puanını 18'e yükseltirken, Alanyaspor ise 11 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Mertens'in golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.
7. dakikada Boey'in ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Runarsson topu üstten kornere çeldi.
GOL | 11. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Oliveira'nın pasıyla ceza yayının sol tarafında topla buluşan Icardi, sağ ayağının dışıyla savunmanın arkasına kaçan Mertens'i gördü. Bu futbolcu, kale sahası önünde gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
17. dakikada Boey'in sağdan yaptığı ortada ceza sahasında Mertens'in vuruşunda top, kaleci Runarsson'da kaldı.
GOL | 22. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Corendon Alanyaspor ceza sahasında Efkan Bekiroğlu'nun hatalı pasında araya giren Oliveira, topu kafayla Icardi'ye indirdi. Bu futbolcu, kale sahası önünde kontrol ettiği meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu.
31' KIRMIZI KART: G.Saray'da Sacha Boey, Candeias'a yaptığı faulün ardından 'son adam' olduğu gerekçesiyle kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
38. dakikada Rashica'nın sağdan attığı uzun pasta ters taraftan ceza sahasına giren Mertens'in yerden vuruşunda, kaleci Runarsson topu yandan kornere attı.
45. dakikada Torreira'nın pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Mertens'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Runarsson'da kaldı.
54. dakikada Corendon Alanyaspor, Oğuz Aydın ile gole yaklaştı ancak top direkten döndü.
64. dakikada Mauro Icardi rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktadan kaleye şutunu çekti, kaleci Runar Runarsson gole izin vermedi.
GOL | 68. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Ceza yayının sağından kazanılan serbest vuruşu kullanan Balkovec, meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın sağındaki direğin dibinden ağlarla buluşturdu: 2-1
70. dakikada Balkovec'in ceza sahası dışından sol çaprazdan sert şutunda top az farkla auta çıktı.
76. dakikada Balkovec'in soldan kullandığı kornerde altıpas önünde topla buluşan Leroy Fer'in sert vuruşunda, kaleci Muslera çizgi üzerinde meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi. Dönen topu yeniden kaleye göndermek isteyen Fer'in şutunda, meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.
79. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun ceza yayının gerisinden sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.
GOL | 90+1. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Zinedine Ferhat'ın sağdan ortasında altıpasa hareketlenen Ahmed Hassan, şık bir dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2
90+3. dakikada Midtsjö'nün ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emin Bayram'ın karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Runarsson'dan döndü.
90+4' KIRMIZI KART: Abdülkerim Bardakcı, Efesan'a yaptığı hareketin ardından kırmızı kart görerek G.Saray'ı 9 kişi bıraktı.
Stat: Nef
Hakemler: Ali Palabıyık, Erdem Bayık, Serkan Çimen
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 58 Berkan Kutlu), Torreira, Oliveira (Dk. 71 Emin Bayram), Kerem Aktürkoğlu, Mertens (Dk. 46 Dubois), Rashica (Dk. 71 Midtsjö), Icardi (Dk. 78 Seferovic)
Corendon Alanyaspor: Runarsson, Fatih Aksoy (Dk. 57 Doumbia), Furkan Bayır, Rassoul (Dk. 57 Pereira), Yusuf Özdemir (Dk. 46 Balkovec), Leroy Fer, Efecan Karaca, Lusamba (Dk. 70 Zinedine Ferhat), Efkan Bekiroğlu, Candeias (Dk. 46 Oğuz Aydın), Ahmed Hassan
Goller: Dk. 11 Mertens, Dk. 22 Icardi (Galatasaray), Dk. 68 Balkovec, Dk. 90+1 Ahmed Hassan (Corendon Alanyaspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 31 Boey, Dk. 90+4 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 18 Candeias, Dk. 30 Yusuf Özdemir, Dk. 73 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Dk. 31 Muslera, Dk. 45+3 Rashica, Dk. 90+2 Berkan Kutlu (Galatasaray)
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