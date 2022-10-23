Galatasaray bu sonuçla puanını 18'e yükseltirken, Alanyaspor ise 11 puana yükseldi.

G.Saray'ın bu sezonki flaş transferleri böylece ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'u konuk etti. Ligde son 2 maçında 1 puan toplayan sarı-kırmızılılar, kritik önem taşıyan mücadeleden de 2-2 beraberlikle ayrılarak zirve yarışında büyük yara aldı.

31' KIRMIZI KART: G.Saray'da Sacha Boey, Candeias'a yaptığı faulün ardından 'son adam' olduğu gerekçesiyle kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

GOL | 22. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Corendon Alanyaspor ceza sahasında Efkan Bekiroğlu'nun hatalı pasında araya giren Oliveira, topu kafayla Icardi'ye indirdi. Bu futbolcu, kale sahası önünde kontrol ettiği meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu.

GOL | 11. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Oliveira'nın pasıyla ceza yayının sol tarafında topla buluşan Icardi, sağ ayağının dışıyla savunmanın arkasına kaçan Mertens'i gördü. Bu futbolcu, kale sahası önünde gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

54. dakikada Corendon Alanyaspor, Oğuz Aydın ile gole yaklaştı ancak top direkten döndü.