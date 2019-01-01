Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını Başakşehir'in 6 puan gerisinde kapatan ve ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da ilk transfer gerçekleşiyor! Bafetimbi Gomis'in satılmasından önce de santrfor takviyesi yapmak isteyen ancak başarılı olamayan sarı-kırmızılılar, devre arası transfer döneminde ise işini sağlama aldı! Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Galatasaray yönetimi, bu kez sezon başında yaptığı hatayı tekrarlamadı. Geçtiğimiz haftalarda temasa geçilen Alan Carvalho’yla prensip anlaşmasına varan yönetim, 28 yaşındaki golcüye önümüzdeki günlerde imza attırarak, kamp kadrosunda yer almasını sağlayacak.

DEMBA BA CEPTE!

11 Kasım 2018'de biten Çin Ligi'nin ardından tatil yapmakta olan 33 yaşındaki golcüye Fatih Terim'in de onay vermesinin ardından teklifte bulunan Galatasaray, Demba Ba ile de anlaşma sağladı. 33 yaşındaki forveti sezon sonuna kadar kiralama konusunda Çinliler’le el sıkışan yönetim, bu transferi cepte tutuyor. Taraftarın büyük bir bölümünün Demba Ba transferine sıcak bakmadığını bilerek alternatif isimlere yönelen Sarı-Kırmızılılar, uygun bir isim bulunmaması halinde Demba Ba’ya imza attıracak.

İLK HABERTÜRK DUYURMUŞTU

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel, Galatasaray'ın Demba Ba transferini 7 Aralık 2018'de haberleştirmiş ve Türkiye bunu Habertürk'ten öğrenmişti!