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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR hakemi Koray Gençerler oldu - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR hakemi Koray Gençerler oldu

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmada TFF VAR merkezinde hakem Koray Gençerler görev yapacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 13:25 Güncelleme: 08.12.2023 - 13:25
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        Galatasaray-ADS maçı VAR'ı Gençerler
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        Trendyol Süper Lig’in 15. haftasının açılış maçında Galatasaray, bugün saat 20.00’de RAMS Park’ta Adana Demirspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak. Maçta VAR’da Koray Gençerler, AVAR’da ise Alper Çetin ve Mehmet Kısal görev yapacak.

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