Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS Adana Demir maçı bilet fiyatları ne kadar?

Galatasaray ile Adana Demirspor NEF Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Sarı Kırmızılı takım Süper Lig 37.hafta mücadelesinde mavi lacivertli takımı konuk ediyor. Mücadeleye az bir zaman kala futbolseverler Galatasaray Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz canlı yayınlanacak mı? sorularına yanıt arıyor.

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Adana Demirspor maçı bugün yani 16 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00’de NEF Stadyumu’nda yapılacak.

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Halil Umut Meler’in düdük çaldığı Galatasaray Adana Demirspor mücadelesi Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLEMEK MÜMKÜN MÜ?

Galatasaray Adana Demirspor maçı şifresiz izlemek mümkün değil. Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı izlemek için Bein Sports üyeliğinizin bulunması gerekiyor.