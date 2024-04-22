Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 26 Nisan Cuma günü deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 26 Nisan Cuma günü Yukatel Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
İki grup halinde 5'e 2 ile süren idmanın, koşu ve savunma çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.