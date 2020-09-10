2016'da Telles'i 6,5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Porto'ya satan Galatasaray, anlaşmaya sonraki satışın karından yüzde 10 pay maddesi de koydurmuştu. Telles'in 40 milyon Euro'ya transfer olması durumunda ise sarı-kırmızılılar 3,5 milyon Euro'luk bir gelir elde edecek.